Th. Messerchmidt

Trechwitz (BRAWO) Was haben Ludwig van Beethoven (1770-1827) und der Freizeit- und Jugendverein Trechwitz e.V. gemeinsam? Eine Unvollendete! Bei Beethoven, dessen 250. Geburtstag naht, war es die zehnte Sinfonie, die er kurz vor seinem Tod komponiert und nicht mehr geschafft hat. In Trechwitz ist es das 25. Groß-Osterfeuer, das unvollendet bleibt. Die Corona-Krise macht um das spektakulärste märkische Oster-Schauspiel keinen Bogen.

Öffentliche Osterfeuer gibt es in dem 320-Seelen-Dorf der Gemeinde Kloster Lehnin zwar schon seit den 1980er Jahren, doch mit den besonderen Osterfeuern ging es erst 1996 los. Seitdem ließ man monumentale, aus Baumstämmen gezimmerte Bauwerke wie Sprungschanze, Schloss, Mühle und Maya-Pyramide in Flammen aufgehen, ja sogar Troja und eine ganze Westernstadt. Das lockt und begeistert jährlich bis zu 3.000 Besucher. "Für 2020 hatten wir uns eine prächtige Kuckucksuhr vorgenommen und bereits den Sockel fertig, als die Corona-Epidemie zur langfristigen Absage aller öffentlichen Veranstaltungen führte", erzählt Vereinsmitstreiter Alexander Kunert. Mitte März sei klar gewesen, dass es 2020 kein Volks-Osterfeuer in Trechwitz geben wird. Kunert: "Und den Bau zu vollenden, in der Hoffnung, daraus ausnahmsweise ein Pfingstfeuer werden zu lassen, war auch keine Option. Denn ob im Mai alles zur Normalität zurückfindet, ist ungewiss. Außerdem sind unsere Holzbauten immer mit viel Knackholz gefüllt, worin sich derweilen Tiere hätten einnisten können." So wurde der Uhren-Sockel entsorgt.

Ob die Idee mit der Kuckucksuhr im nächsten Jahr 2021 wiederbelebt und am 03. April 2021 (Ostersamstag) zum Flammenschauspiel wird, weiß Kunert nicht. Die Entscheidung werde im Verein getroffen – wie immer zum Jahresanfang, wenn das Holz geschlagen wird. Eine Vollendung des 25. Bauwerks wäre sogar im Beethoven-Sinne zeitgemäß. Die von dem großen Komponisten einst nur begonnene zehnte Sinfonie wird anlässlich seines 250. Geburtstages am 17. Dezember vollendet –­ dank künstlicher Intelligenz. Ein von Musikwissenschaftlern, Komponisten und Informatikern trainiertes Computerprogramm soll‘s möglich machen – und somit 193 Jahre nach Beethovens Tod die Uraufführung in dessen Heimatort Bonn.