GZ

Gransee Eine böse Überraschung erlebte am Donnerstagmorgen der Besitzer eines Wochenendgrundstücks an der Oranienburger Straße in Gransee.

Unbekannte hatten sein Gartentor abmontiert und fortgeschafft. Er informierte umgehend die Polizei und erstattete Anzeige. Als Tatzeitraum werden die zurückliegenden Tage bis Sonnabend, 28. März, genannt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens wurden keine Angaben gemacht. Die Kriminalpolizei ermittelt.