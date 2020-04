Bernhard Schwiete

Wendisch Rietz (MOZ) Die Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Wendisch Rietz ist am Donnerstag schneller verlaufen als gedacht.

Bereits kurz vor 11.30 Uhr konnte der Sperrkreis wieder aufgehoben werden. Zunächst war das erst für etwa 14 Uhr erwartet worden. Etwa 150 Menschen, die im Sperrkreis wohnen, können wieder in ihre Häuser zurück. Auch die 66 Bewohner eines Seniorenheimes der Awo können sich auf den Rückweg machen. Sie waren in eine andere Einrichtung des Trägers nach Strausberg gebracht worden. Der Transport verlief nach Angaben einer Unternehmenssprecherin problemlos. Die Bombe war am Dienstag bei Bauarbeiten auf einem Privatgrundstück entdeckt worden.

Am Fundort wurden bereits am Vortag umfangreiche Vorsichtsmaßnahmen getroffen.