BRAWO

Brandenburg an der Havel Am Mittwochvormittag kam es in der Froschallee im Brandenburger Stadtteil Kirchmöser zu einem Unfall, bei dem eine 83-jährige Radfahrerin von einem Auto erfasst und schwer verletzt wurde. Die Frau war gegen 10.45 Uhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtungauf dem Radweg unterwegs und beabsichtige, die Fahrbahnseite zu wechseln und überquerte hierfür die Froschallee. Dabei übersah sie offenbar einen sich nähernden Audi, dessen Fahrer nicht rechtzeitig bremsen konnte, um einen Zusammenstoß zu verhindern. In der Folge kam es zumfrontalen Zusammenstoß, bei dem die Frau gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeuges prallte undschwer am Kopf verletzt wurde. Rettungskräfte kümmerten sich später um die schwerstverletzte Frau und brachten sie für weiterer Behandlungen in ein umliegendes Krankenhaus.

Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen, Zeugen angehört und Spuren gesichert. Am Audi entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Das Fahrrad der Frau war nicht weiter fahrbereit.