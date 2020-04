Sandra Euent

Nauen (BRAWO) In einem Supermarkt in der Berliner Straße in Nauen soll es am frühen Mittwochabend zunächst zu einer verbalen und dann körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem unbekannten Mann und einer 48-jährigen Angestellten gekommen sein. Ein Zeuge verständigte die Polizei.

Nach Aussage der Angestellten hatte sich der Unbekannte zunächst zwischen zwei an der Kasse mit Abstand wartenden Kunden gedrängelt. Als er von den Zeugen und der Angestellten gebeten wurde, sich hinten anzustellen, soll er diese zunächst beschimpft haben. Als ihn die Frau daraufhin aufgefordert habe, den Markt ohne die Waren zu verlassen, soll der Mann versucht haben, mit einem Teil der Ware zu verschwinden, ohne zu bezahlen.

Daraufhin habe sich die Angestellte ihm in den Weg gestellt und ihm die Ware abgenommen. Der Mann soll sie in weiterer Folge mit beiden Händen geschubst und dann den Laden in unbekannte Richtung verlassen haben. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Die Beamten nahmen Anzeigen wegen Körperverletzung und versuchtem Ladendiebstahl auf.

Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: ca. 55 Jahre alt, etwa 175 cm groß mit kräftiger Figur, dunklen, vollen, kurzen Haaren, sowie einem vernarbten Gesicht. Er trug dunkle, schmuddelige Sachen. Zeugen, die Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Havelland in Falkensee unter 03322/275-0 zu melden.