Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Zum ersten Mal wagten sich die Neuruppiner Innenstadthändler in diesem Jahr an eine gemeinsame Messe: Die Veranstaltung "#Neuruppinfeiert" war ein Erfolg. Mit diesem Projekt gewinnt die Händlergemeinschaft "Wir die Innenstadt" nun den Wettbewerb City-Offensive der Industrie- und Handelskammer (IHK) in der Kategorie "Event".

Die Neuruppiner konnten sich den ersten Platz vor dem Wittenberger Interessenring mit seinem "Langen Frische Freitag" und dem Stadtmarketing Brandenburg an der Havel mit dem Töpfermarkt in der Innenstadt sichern. Das Preisgeld beträgt 7 500 Euro. 16 Beiträge gingen in den Kategorien "Projekte, Kampagnen und öffentlicher Raum" und "Events" beim Wettbewerbsbüro ein.

Im Rahmen der Messe "#Neuruppinfeiert" präsentierten sich Ende Februar Händler und Firmen in der Pfarrkirche. Die Bereich Gastronomie, Handwerk, Modehäuser und Fotografen bildeten den Kern der Aussteller. Die Zielgruppe der Veranstaltung waren Jugendliche und junge Erwachsene. Sie waren auch bei der Organisation eingebunden (wir berichteten). "Das Projekt #NeuruppinFeiert ist einfach eine runde Veranstaltung mit dem Zweck, die Kaufkraft in der Stadt zu halten", begründete Jurymitglied Wolfgang Kampmeier vom Handelsverband Berlin-Brandenburg die Entscheidung der IHK. "Die Messe und die Botschaft ‚Neuruppin bietet alles, was man für eine Feier braucht‘, hat uns als Jury einfach überzeugt."

Es ist bereits das zweite Mal, das die Händlergemeinschaft "Wir die Innenstadt" mit einem Projekt bei der City-Offensive Erfolg hatte: 2019 setzte sich der Verein mit "fontane.200 – wir sind dabei" durch.