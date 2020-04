BRAWO

Brandenburg an der Havel Das Begegnungszentrum Sankt Bernhard Gemeinschaftskirche bietet aufgrund der aktuellen Lage neue Formen zur Begegnung in der Walzwerksiedlung an.

Jeden Dienstag gibt es eine telefonische Gesprächsmöglichkeit mit Mitarbeitenden der Sankt Bernhard Gemeinschaftskirche. Sie sind zwischen 18 und 19 Uhr unter 03381/3469756 per E-Mail an st-bernhard-brb@gmx.de zu erreichen.

Außerdem wird es mittwochs zwischen 18.30-18.35 Uhr eine über das Telefon angeleitete Gebetszeit geben. Teilnehmer wählen Sie 040-25 44 55 078 für die Telefonkonferenz und geben dann die "Raumnummer" 51 68 98 ein und bestätigen Sie mit der RauteTaste #. Hierbei fallen nur die normalen Telefongebühren an.

Seit April gibt es außerdem ein Sorgentelefon, das tagsüber unter der Nummer 01520 30 94 96 8 zu erreichen ist. Weitere Informationen, Angebote und Begegnungsmöglichkeiten sind auf der Internetseite www.st-bernhard-brb.de zu finden.

Die Organisatoren bitten um Verständnis, dass es zu kurzfristigen Änderungen kommen kann, die best möglichst via Homepage, Flyer und Aushängen kommuniziert werden.