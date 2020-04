MOZ

Erkner (MOZ) Die Polizei ermittelt in einem Raubüberfall auf einen Einkaufsmarkt in der Friedrichstraße. Gegen 21:20 Uhr am Mittwochabend war ein Mann in den Markt gekommen und hatte sich mit einem Kleinartikel zur Kasse begeben. Dort zückte er dann ein Messer und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem seine Forderung erfüllt worden war, verschwand der Räuber aus dem Markt.

Er wird mit einem Alter von ca. 27 Jahren und einer Größe von 170 bis 180 cm beschrieben. Der akzentfrei Deutsch sprechende Mann hatte demnach eine dickliche Figur, ein kräftiges Gesicht und war mit einem Tuch maskiert gewesen. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Jacke mit Kapuze sowie eine blaue Jeans, schwarze Turnschuhe und ein Basecap mit geradem Schirm.

Mögliche weitere Zeugen, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben und sachkundige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 03361 5680 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.