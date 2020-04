Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Ideen für ihre Stadt: Engagierte Einwohnerinnen und Einwohner Hohen Neuendorfs haben sich wieder einmal angestrengt, um die Erfolgsgeschichte Bürgerhaushalt weiterzuschreiben. Von Straßenbeleuchtung an der Havelbaude, über eine Fahrradwache am S-Bahnhof und eine flächendeckende Parkgebühr für Pkw in Bergfelde bis zum Wochenmarkt in den Stadtteilen sind die insgesamt 216 Wünsche für alle Stadtteile wieder vielfältig. "Ich freue mich, dass im Endspurt noch so viele mitgemacht haben", sagt Susanne Kübler, die seitens der Stadtverwaltung für den Bürgerhaushalt zuständig ist. Denn anfangs seien die Einträge ins System doch ein wenig spärlich gewesen.

Die Frist für die Ideensammlung ist am 22. März abgelaufen. Auf die aktuelle Corona-Krisensituation wurde noch schnell reagiert. So lautet ein Vorschlag, Geld aus den Bürgerhaushalt für ortsansässige, existenzbedrohte Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Dies dürfte zugleich auch die teuerste Idee sein, die zudem vorsieht, dass der gesamte Bürgeretat dafür verwendet wird. Laut Reglement des Bürgerhaushalts darf ein umsetzbarer Vorschlag höchstens 30 000 Euro kosten, damit auch andere noch zum Zuge kommen können.

"Das ließe sich möglicherweise noch umgehen, als dann ja verschiedene Unternehmen gefördert würden", sagt Susanne Kübler. Sie bezweifelt trotzdem, ob die gut gemeinte Idee am Ende praktikabel wäre. Denn immerhin wird erst im August über den Bürgeretat abgestimmt, und umgesetzt wird er erst nächstes Jahr.

Viele kleine Wünsche

Waren im vergangenen Jahr viele der Vorschläge daran gescheitert, dass die Stadt für die Umsetzung nicht zuständig ist oder die Ideen schlicht zu teuer oder aus rechtlichen Gründen nicht umsetzbar sind, so erscheinen in diesem Jahr viele naheliegend und kleinteilig. Deutlich wird dabei, dass die Hohen Neuendorfer ihr Umfeld gut kennen und zu schätzen wissen.

Kartoffelrosen (Rosa rugosa) auf die Grünfläche an der Niederheider Bushaltestelle zu pflanzen, ist beispielsweise ein Vorschlag. Dazu sollten Poller dafür sorgen, dass die Fläche nicht zerfahren wird. Um die Aufenthaltsqualität an Plätzen in der Natur zu erhöhen, werden an einigen Orten Bänke gewünscht – oder auch Holzliegen, beispielsweise an den Rotpfuhlen. Infotafeln könnten über den Börner-, Hubertus- und Wolfssee geschichtliche Auskünfte geben, ebenso über den Wasserturm und das alte Bergfelder Büdnerhaus.

Gewünscht wird, die Bauhofmitarbeiter mögen zur Senkung der Schadstoffbelastung auf den Einsatz von Laubsauger und Laubbläser so weit wie möglich verzichten und statt dessen mit der Harke arbeiten. Ein anderer Vorschlag zielt aber im Gegenteil auf mehr Betrieb der motorgetriebenen Geräte ab.

Taktzeiten von Buslinien, Straßenbauprojekte sowie Ampelanlagen sind im Bürgeretat oft nur insofern gut aufgehoben, als damit Wünsche fixiert sind, die den Stadtverordneten Hinweise für ihre Arbeit geben. Die Zuständigkeit liegt oft nicht bei der Stadt, sondern bei der jeweiligen Straßenverkehrsbehörde, und teuer sind diese Vorhaben auch. Sportlich-spielerische Betätigung ist ebenfalls nach wie vor nachgefragt, darunter Fitness-Geräte für den Adolf-Damaschke-Spielplatz in Hohen Neuendorf und in der Lehnitzstraße in Bergfelde, eine Boule-Bahn in der Niederheide und Spieltische für Brettspiele im Freien.

Nun werden die Ideen auf die Fachbereiche verteilt, auf Machbarkeit gesichtet und etwaige Kosten ermittelt. Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt haben sie dann am 15. August wieder in der Hand – die Klebepunkte für ihre Favoriten. Ob es auch die Möglichkeit geben wird, online abzustimmen, wie im Bürgeretat 2019 gewünscht, stehe noch nicht fest, so Susanne Kübler. Bisher gebe es noch das Problem, wie sich verhindern lässt, dass dann mehrfach abgestimmt wird. An einer Lösung soll mithilfe des Mathelehrers Paul Aurin getüftelt werden.