MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nachdem in jüngerer Vergangenheit ein Einbrecher immer wieder einen Imbiss in der Markendorfer Straße heimgesucht hatte, konnte der Mann nun am späten Mittwochabend gestellt werden. Zeugen hatten bemerkt, dass trotz Schließzeit sich in dem Imbiss eine Person aufhielt und die Polizei alarmiert. Fahnder fassten ihn dann noch in Tatortnähe in der August-Bebel-Straße. Bei ihm handelt es sich um einen 29-jährigen Wohnungslosen. Er muss sich jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall verantworten.