Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Das Land hält daran fest, den Radweg zwischen Kremmen und Linum vorerst nicht zu realisieren. Das geht aus einer Kleinen Anfrage an die Landesregierung hervor, die die bündnisgrünen Landtagsabgeordneten Clemens Rostock und Thomas von Gizycki gestellt hatten. Unsere Zeitung holte sich bereits im Januar die Bestätigung vom Infrastrukturministerium.

Neu ist: Das Teilstück zwischen Flatow und Kremmen soll aufgrund der niedrigen Verkehrsbelastung gar keinen Radweg erhalten. Auf dem Abschnitt wurden laut Infrastrukturministerium pro Tag 1 676 Fahrzeuge gezählt. Um in die Bedarfsliste zu kommen, hätte es mindestens 2 500 gebraucht (der Abschnitt Linum – Flatow kommt auf 2 630, soll aber nicht vor 2030 realisiert werden).

"Diese Aussicht ist natürlich unbefriedigend", sagt Clemens Rostock. Die Bündnisgrünen setzen auf die Überarbeitung der Radwege-Bedarfsliste im kommenden Jahr. "Da wir dafür gesorgt haben, dass deutlich mehr Mittel für Radverkehrsanlagen zur Verfügung stehen, gehen wir davon aus, dass dadurch viele Radwege zeitlich nach vorne rutschen." Künftig soll bei der Bewertung die Erschließung von Bahnhöfen hinzukommen. Kremmen und Linum seien hier als touristische Ziele zu berücksichtigen.

"Der Radweg von Kremmen über Linum nach Fehrbellin ist ein wichtiger Lückenschluss im regionalen Radwegenetz", so Thomas von Gizycki. Eine lokale Initiative hatte mehr als 3 800 Unterschriften für den Bau gesammelt. Die geringe Verkehrsbelastung dürfe laut Gizycki nicht zur Untätigkeit führen. Die Grünen hatten 2019 eine Kostenschätzung für den Radwegbau vorgelegt, die bei 4,6 Millionen Euro lag.

In ihrer Dezembersitzung stimmten Kremmens Stadtverordnete dafür, dass die Verwaltung beim Land Druck ausübt. Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) ging auf Nachfrage unserer Zeitung davon aus, dass das Land mit seiner Januar-Entscheidung nicht auf die Forderung aus Kremmen reagiert hat. "Beides lief wohl unabhängig voneinander", sagt er. Noch stünde allerdings die Antwort des Landes auf Kremmens Forderung aus, sagte Busse im Januar. Die Grünen schreiben nun in ihrer aktuellen Pressemitteilung: "Überraschend war die Antwort auf die Kleine Anfrage auch dahingehend, dass daraus hervorgeht, dass die Stadt Kremmen sich nicht an das Land gewendet hat, obwohl Bürgermeister Busse im Bauauschuss berichtet hatte, der Landesregierung einen Brief zu schreiben." Der grüne Stadtverordnete André Klein "Ich werde in der Stadtverordnetenversammlung und im Ausschuss weiter darum werben, dass sich die Stadt Kremmen gegenüber der Landesregierung für eine Radwege-Verbindung von Kremmen nach Linum einsetzt."