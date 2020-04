Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) In Radensleben haben sich am Mittwochabend mehrere Personen nicht an die Regeln zur Eindämmung des Coronavirus gehalten. Gegen 19.40 Uhr wurde der Polizei angezeigt, dass sich in dem Dorf mehrere Personen auf einem Grundstück getroffen haben und dort angeblich feiern wollen. Die Polizeibeamten trafen dort sieben Männer und Frauen an, von denen fünf dort nicht wohnten. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und den fünf Ortsfremden wurde ein Platzverweis erteilt.

Um 00.15 Uhr ist in Heinrichsfelde bei Wusterhausen ein Auto ausBerlinvon der Polizei kontrolliert worden. Im Wagen befanden sich drei Personen, wovon zwei zusammengehörten. Alle gaben an, auf Durchreise zu sein. Die dritte Person wurde aus dem Auto gebeten und musste sich eine andere Mitfahrgelegenheit suchen. Eine entsprechende Mitteilung an den Landkreis Ostprignitz-Ruppin wurde eingeleitet.