René Wernitz

Rathenow (MOZ) Einen mutmaßlichen Einbrecher schnappte die Polizei am späten Mittwochabend in Rathenow. Der hatte sein Unwesen offenbar in der Kleingartenanlage in der Humboldtstraße getrieben. Nach Zeugenhinweis wurde der 49-Jährige nahe der Gartenanlage gefasst. Er führte Einbruchswerkzeug mit sich und hatte diverses Diebesgut aus den Gärten bereits zum Abtransport bereit gelegt, wie die Polizeiinspektion Havelland mitteilt.