Wriezen (MOZ) In Wriezen hat aus am Mittwoch ein Dachstuhl gebrannt.

In der Leitstraße kam es am Mittwochnachmittag gegen 17.30 Uhr im Anbau an einer Doppelhaushälfte zu einem Brand. Das Feuer griff auf den Dachstuhl der Doppelhauhälfte über. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen.

Bei dem Feuer wurde niemand verletzt. Beide Haushälften sind jedoch bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kümmerten sich um anderweitige Unterbringung.

Der Brandort wurde für weitere Untersuchungen beschlagnahmt. Der Schaden belaufe sich auf ungefähr 100.000 Euro, wie die Polizei mitteilt.