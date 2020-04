OGA

Hohen Neuendorf/Glienicke (MOZ) Telefonbetrüger machen auch weiterhin keine Anstalten, in die Corona-Ferien zu gehen. Sie treiben weiter ihr Unwesen im Landkreis Oberhavel.

In Hohen Neuendorf erhielt eine 51-Jährige am Mittwoch um 20 Uhr einen Telefonanruf einer Frau, die angab, beim Landeskriminalamt Berlin zu arbeiten. Nach ihren Aussagen sollen Diebe gefasst worden sein die Daten der 51-Jährigen auf dem Zettel der Täter stehen. Die Frau wurde gefragt, ob sie einen Tresor mit Geld habe. Dies verneinte sie, gab jedoch zu verstehen, Bargeld zu Hause zu haben. Die Kriminalbeamtin wollte sich daraufhin nochmals mit der Frau in Verbindung setzen. Eine Strafanzeige wegen versuchten Betruges wurde aufgenommen.

Um 21.20 Uhr erhielt ein 76-jähriger Mann in Glienicke einen Anruf von einem unbekannten Mann. Dieser soll mit türkischem Akzent gesprochen und sich als Polizist ausgegeben haben. Gemäß dem falschen Polizisten wären Einbrecher in der Nachbarschaft unterwegs und hätten eine Frau verletzt. Nun wolle man prüfen, ob der Senior Wertgegenstände zu Hause habe. Weiterhin sollten zwei Beamte vorbeikommen und das Haus des Seniors durchsuchen. Der 76-Jährige verständigte daraufhin die echte Polizei und erstattete Strafanzeige wegen versuchten Betruges. Angebliche Polizisten erschienen nicht beim Senior.