Brandenburg an der Havel

BRAWO

Brandenburg an der Havel Ein 26-Jähriger randalierte in der Nacht zum Donnerstag im Hausflur eines Mehrfamilienhauses am Brandenburger Tschirschdamm. Zeugen vernahmen lautes Geschrei und Poltern und riefen die Polizei.

Als diese vor Ort waren, stellten sie den stark alkoholisierten Mann fest, der dort offenbar nicht wohne, aber mehrfach gegen eine der Wohnungstüren klopfte und sich lautstark um Einlass erbat. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt.

Weil er diesem jedoch auch nach mehrfacher Aufforderung nicht nachkam, mussten die Beamten Zwangsmittel einsetzen. Mit einfacher körperlicher Gewalt brachten sie den Mann vor die Haustür. Dabei wehrte sich der 26-Jährige so stark mit Schlägen und Tritten, dass ihn die Polizisten auf den Boden drücken und fesseln mussten. Er wurde anschließend ins Gewahrsam der Polizeiinspektion Brandenburg gebracht. Bei der Fahrt dorthin versuchte der Mann dann im Streifenwagen die beiden Beamten anzuspucken, was ihm jedoch misslang.