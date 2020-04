Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Wie die Falkenseer Stadtverwaltung mitteilte, ist die Auftragserteilung für den Bau des Kreisverkehres an der Bahnhof- Ecke Poststraße erfolgte und der Baubeginn ist für die zweite Aprilhälfte vorgesehen. Läuft alles planmäßig sollen die Arbeiten bis Ende diesen Jahres abgeschlossen sein. Aktuell starten die ersten bauvorbereitenden Maßnahmen.

Die Baumaßnahme selbst wird in drei Bauabschnitten durchgeführt. Im ersten Bauabschnitt, der voraussichtlich im August abgeschlossen sein wird, wird der Großteil des Kreisverkehrs sowie erste Teilabschnitte zur Anbindung der Poststraße, der Dallgower Straße und der Bahnhofsstraße hergestellt. In diesem Zeitraum wird der Tunnel in der Dallgower Straße voll gesperrt und der Verkehr als Einbahnstraße von der Poststraße in Richtung Rathaus in der Bahnhofstraße geführt.

Die Umleitungen während der Vollsperrung des Tunnels erfolgen über die Straße der Einheit, Seeburger Straße und Spandauer Straße sowie über die Coburger Straße, Rosenstraße, Hansastraße und Nauener Straße. In Richtung Bahnhof Falkensee wird der Busverkehr der Linien 337 (BVG), 651, 653, 654 und 656 von der Falkenhagener Straße über die Sonnenstraße und Hansastraße geführt. Die Buslinien 604 und 655 erhalten eine Ersatzendstation am Falkenseer Bahnhof in der Finkenkruger Straße (südlicher Bahnsteig).