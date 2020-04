OGA

Oberhavel (MOZ) Die Oberhavel Kliniken bieten jetzt psychologische Beratung jetzt auch am Telefon an. Das teilte die kreiseigene Krankenhausgesellschaft am Donnerstag mit.

"Die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie sind unumgänglich", erklärte Kliniken-Sprecherin Heike Wittstock. "Doch die soziale Isolierung und die Beschränkung des öffentlichen Lebens bringt psychische Krisen mit sich. Man kann sich nicht mehr wie üblich frei bewegen, Kultur- und Sportangebote nicht nutzen, Restaurantbesuche nicht wie sonst wahrnehmen." Hinzu komme eine emotionale Belastung, nicht nur für das medizinische Personal, sondern auch für alle Bürger, die sich mit dem Risiko einer Corona-Infektion für sich selbst und ihre Familienangehörigen auseinandersetzen müssen. "Das kann Ängste und Krisen auslösen, die professionelle Hilfe erfordern."

Das Gesundheitsamt des Landkreises hatte bereits Anfang vergangener Woche von einem erhöhten psychologischen Beratungsbedarf gesprochen. Die Behörde hatte diesen aufdie Einsamkeit in Zeiten der Kontaktverbote und Zukunftsängste zurückgeführt. Unter www.oberhavel.de wird seitdem über unterschiedliche Beratungsangebote informiert.

Die Oberhavel Kliniken erweitern dieses Angebot nun. Die Abteilungen für Psychiatrie und Psychotherapie sowiefür Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Klinik Hennigsdorf sind jetzt montags bis freitags jeweils in der Zeit von 9 bis 14 Uhr unter 03302 5454772 oder 03302 545 4597 zu erreichen. Dort bieten Psychologen Ärzte Beratungen für medizinisches Personal, aber auch für alle anderen Bürger an. "Selbstverständlich bleibt darüber hinaus das übliche ambulante und stationäre Behandlungsangebot weiterhin bestehen", sagte Heike Wittstock.