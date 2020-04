Anja Linckus

Brandenburg (BRAWO) Wenn in der Stadt Brandenburg das Wort "Frauenhaus" fällt, ist es unweigerlich mit einem Namen verbunden: Christel Mück-Hannemann. 23 Jahre lang leitete sie die Brandenburger Schutzeinrichtung, die sie von der ersten Stunde an mit aufbaute, nun ist sie mit fast 68 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. An den Beginn ihrer Arbeit im Frauenhaus kann sich die studierte Ingenieurin für Instandhaltung, die einst im Brandenburger Stahlwerk tätig war, noch ganz genau erinnern. "Am 6. Januar 1992 wurde das Frauenhaus am Standort an der Gotthardtkirche eröffnet, ab dem 14. Januar haben wir die ersten Frauen aufgenommen. Das war eine verrückte Zeit damals. Wir hatten nur eine ausgebildete Sozialarbeiterin, ich selbst war noch in der Qualifikation. Aber die Arbeit war toll und der Zusammenhalt noch viel größer als heute", erinnert sich Christel Mück-Hannemann. Heute sei alles viel bürokratischer und sachlicher. Nicht zuletzt deshalb und weil nach fast drei Jahrzehnten Arbeit mit benachteiligten Frauen "die Luft raus ist", wie sie selbst sagt, falle ihr der Abschied aus der ersten Reihe nicht so schwer wie gedacht. Zumal sie das Frauenhaus, in dem Frauen und Kinder aus dem gesamten Bundesgebiet Schutz und Hilfe finden, in guten Händen weiß. Nach fast fünfjähriger Suche hat sie mit Juliane Moosdorf die richtige Nachfolgerin gefunden. Sie ist jung, dynamisch, mutig und frauenrelevant eingestellt", fasst Christel Mück-Hannemann zusammen. Die 38 Jahre alte, gebürtige Leipzigerin ist Mutter einer Tochter und lebt seit fünf Jahren in der Havelstadt. Nach langen Jahren in der Altenpflege absolvierte sie ihr Studium zur sozialen Arbeit, das sie sich unter anderem mit der Arbeit auf einer Station für psychisch kranke Menschen bei Fliedners finanzierte. Zudem arbeitete sie beim Unabhängigen Frauenverband als Mädchensozialarbeiterin, um Mädchen zu stärken. Kennengelernt haben sich die beiden engagierten Frauen im Arbeitskreis "Keine Gewalt gegen Frauen und Kinder", seit Februar ist Juliane Moosdorf im Frauenhausteam,das am neuen Standort 16 Plätze und fünf Notbetten vorhält. "Damit ist auch ein Generationenwechsel vollzogen. Sie hat nun ein junges Team, das sich miteinander wohlfühlt", so die scheidende Leiterin Christel Mück-Hannemann. Ob sie sich Sorgen macht? "Ich mache mir überhaupt keine Sorgen! Weder um das Haus noch um den Verein. Sie wird ihren eigenen Weg finden. Und so ganz wird sich Christel Mück-Hannemann, die allen, die sie bei der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen begleitet haben, von Herzen Dankeschön sagt, vom Frauenthema dann aber doch nicht verabschieden. So wird sie weiterhin dem Arbeitskreis "Keine Gewalt gegen Frauen und Kinder" angehören und im Frauenhaus helfen, wenn Not an der Frau ist. "Aber ohne meine bisherige Aufgeregtheit und die viele Fachliteratur", sagt Christel Mück-Hannemann zum Schluss.