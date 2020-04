Lukas Grybowski

Berlin (MOZ) Der polnische Torhüter Rafal Gikiewicz vom 1. FC Union Berlin hält sich durch besondere Sportarten im "Homeoffice" fit.

Mittelfeldspieler Grischa Prömel vom 1.FC Union Berlin hofft, dass die Corona-Krise die Gesellschaft positiv verändert. "Vielleicht bringt es die Menschheit wieder etwas auf den Boden zurück. Man lernt, das Leben wieder zu schätze, ein Stück runterzufahren und sich über einfache Dinge zu freuen."

Dass Prömels Vertrag am 30. Juni ausläuft macht ihm momentan wenig Sorgen. "Aktuell gibt es in der Welt ein größeres Thema. Da ist die Priorität nicht, ob ich einen neuen Vertrag unterschreibe, , sondern ob es in der jetzigen Phase genug Beatmungsgeräte für Patienten gibt.", sagte der 25-Jährige. Dennoch beunruhige ihn seine persönliche Situation nicht so sehr. Es ist nicht so, dass ich jeden Tag mit Bauchschmerzen aufwache, weil ich nicht weiß, was die Zukunft bringt", sagte er.

Noch bis Montag trainieren die Eisernen für sich selbst. Langeweile im "Homeoffice" kennt Unions Torhüter Rafal Gikiewicz nicht. Der 32-jährige Torhüter hat sich in den vergangenen Tagen einige kuriose Trainingsformen ausgedacht und seine Fans bei Twitter unterhalten.

Stabhochsprung und Golf mit einem Wischmob, eine kleines Formel-1-Rennen mit dem Spielzeugauto seines Sohnes oder Bowling mit Toilettenpapier – der Pole zeigte sich äußerst kreativ.

Mit Flossen, Badekappe und Taucherbrille bekleidet ist selbst Trockenschwimmen im Wohnzimmer möglich gewesen. "Es ist wichtig, dass das Lächeln auch in dieser Zeit nicht aus unseren Gesichtern verschwindet", sagt der Torhüter

