Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) trifft sich an diesem Freitag mit dem Botschafter Boliviens. Der Diplomat möchte sich vor Ort nach dem Ergehen seiner Landsleute erkundigen, die wegen der Corona-Krise in der Prinzenstadt festsitzen.

Die 25 Mitglieder des Solistenensembles "phønix16" und des "Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos" sind seit dem 10. März in Rheinsberg. Sie wollten bei einem für den 20. April geplanten Konzert im Schlosstheater auftreten, das aber abgesagt wurde. Durch die Eindämmungsbemühungen zur Bekämpfung des Coronavirus kommen sie aber nicht in ihre Heimat zurück. Die Musikkultur Rheinsberg gGmbH beherbergt sie deshalb im Bettenhaus der Musikakademie. "Wir wollen uns morgen ein Bild von der Situation vor Ort machen", sagt Schwochow. Dass sich in Kürze eine Lösung für die Musiker abzeichnet, hält er für unwahrscheinlich. "Momentan werden weder Menschen aus Europa heraus- noch nach Bolivien hineingelassen", so Schwochow.