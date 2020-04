red

Neuendorf "Gott segne unsere Gemeinde, unsere Kirche und unser Volk" schreibt Pastorin Margarete Fritz in Vertretung des verhinderten Ortspfarrers Helmut Kloft. Dieser Wunsch in bewegter Zeit wird auch im Zentrum der neuen Dokumente für die Kirchturmkugel und des Gottesdienstes stehen.

Am Freitag, 3. April, um 17.00 Uhr müssen die Neuendorfer leider zu Hause bleiben. Denn es wird ein Festgottesdienst ohne Besucher. "Aber jeder Neuendorfer soll am Fenster sein und zur Kirchturmspitze schauen. Dort wird die mit Dokumenten gefüllte Kugel und die Wetterfahne aufgesetzt", so Pfarrer Helmut Kautz. Per Telefon oder Smartphone (hier mit Bild) kann die Gemeinde mitverfolgen, was gesprochen wird. Alles wird per Telefon- und Videokonferenz übertragen. Auch Grußworte werden von den Beteiligten zu Hause gesprochen und dazugeschaltet. Es wäre schön, wenn die Bewohner nach dem Festakt applaudieren und ihre Hausglocken läuten.

Bitte um 17.00 Uhr die 030/5 67 95 800 wählen und Meeting-ID: 469 514 6224# eingebenPasswort: 506288. Oder per Internet/ Handy und dann mit Video einfach hier klicken: https://zoom.us/j/4695146224?pwd=RUFTL2hCOUJBeVhzUHFxSDM4c3haUT09.

"Es ist wunderbar, dass die Handwerker jetzt den Turm so weit fertig haben, dass die Turmzier aufgesetzt werden kann. So kann die Sanierung und die Umsetzung des Eselpilgerlichkirchenkonzeptes voranschreiten", so Kautz.