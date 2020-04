BRAWO

Potsdam/Brandenburg Die acht Preisträger der IHK-City-Offensive Westbrandenburg stehen fest. Sie erhalten in diesem Jahr ihre Preisgelder ohne zusätzliche Nachweise. Darauf haben sich die für den Wettbewerb zusammengeschlossenen Partner verständigt.

"Üblicherweise achten wir sehr genau auf die Umsetzung des eingereichten Beitrags." Das sagt Peter Heydenbluth, Präsident der den Wettbewerb ausrichtenden Industrie- und Handelskammer Potsdam. "Derzeit ist jedoch keine Planungssicherheit für die Innenstadtinitiativen gegeben. Nicht bei allen Veranstaltungen, Projekten und Kampagnen ist es sinnvoll, sie dieses Jahr eins zu eins durchzuführen. Deshalb können die eingereichten Ideen und Konzepte zeitlich und inhaltlich weiterentwickelt werden, um das Preisgeld zu erhalten."

Ursprünglich war die Preisverleihung der City-Offensive als Höhepunkt der Konferenz "Stadtmarketingforum Westbrandenburg" geplant. Aufgrund der Absage wurden die Preisträger nun direkt informiert. Insgesamt 16 Beiträge gingen in diesem Jahr in den beiden Kategorien "Projekte, Kampagnen und öffentlicher Raum" und "Events" beim Wettbewerbsbüro ein. Die Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft (STG) Brandenburg an der Havel kann sich mit ihrem Beitrag: "Töpfermarkt mit verkaufsoffenem Sonntag in der Innenstadt" in der Kategorie "Events" über den dritten Platz und damit verbunden über ein Preisgeld in Höhe von 3000 Euro freuen. Der Töpfermarkt im historischen Paulikloster in Brandenburg an der Havel ist seit vielen Jahren ein Publikumsmagnet. Ein guter Grund für die Händler der Innenstadt die Ausstellungsgäste mit pfiffigen Aktionen rund um einen verkaufsoffenen Sonntag zu einem Besuch der Innenstadt zu animieren. "Die Verknüpfung der beiden Veranstaltungen hat zu einer erfolgreichen Belebung der Innenstadt von Brandenburg an der Havel geführt. Dies ist eine wichtige Aktion um gegen den Online-Handel zu bestehen. Der Umgang mit der Park- und Anreiseproblematik bei steigenden Besucherzahlen hat die Jury ebenfalls überzeugt" erläutert Jurymitglied Dirk Wendorf von der Brandenburger Bank Volksbank-Raiffeisenbank die Entscheidung der Jury.