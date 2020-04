BRAWO

Brandenburg Die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle ist in Brandenburg an der Havel weiter angestiegen. Sie betrug laut der aktuellen Statistik 27 (+3) Fälle. 79 (+8) Personen befinden sich in Quarantäne und drei Personen (-1) werden stationär behandelt. Die Zahl der Genesenen ist von gestern zu heute von fünf auf sieben angestiegen.