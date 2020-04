Marco Winkler

Sommerfeld (MOZ) Es sind die vielen kleinen Gesten und Aufmerksamkeiten in diesen krisengebeutelten Tagen, die Hoffnung machen. Eine davon haben Kerstin und Torsten Könnecke aus Sommerfeld ins Leben gerufen. Sie sammeln im Ort für die Oranienburger Tafel. Jeder kann sich beteiligen.

Die Spendenaktion ist so simpel wie genial: Könneckes haben vor ihr Haus in der Dorfstraße 8 einen Einkaufswagen gestellt. "Wir bitten um kleine Spenden für wirklich bedürftige Menschen, die es jetzt in der Krise besonders schwer haben", sagt Torsten Könnecke. "Nach einem Gespräch mit der Tafel war uns klar, hier müssen und können wir helfen."

Und die Aktion läuft gut an. Torsten Könnecke hat am Donnerstag schon die erste Ware zur Tafel bringen können. Er sei beeindruckt von der Spendenbereitschaft im Dorf. "Die Tafel freut sich gerade in diesen Tagen über jede noch so kleine Spende", sagt er. Spenden bekomme er aus Privathaushalten und Gewerbetreibenden. Auch Getränke-Hoffmann in der Lehnitzstraße und die Gärtnerei Prahl aus Amalienfelde beteiligen sich. "Jede, aber auch jede noch so kleine Spende hilft in der jetzigen Zeit für wirklich bedürftige Menschen."

Bis zum 9. April soll der Einkaufswagen vor dem Haus in der Dorfstraße 8 stehen bleiben. Torsten Könnecke, der mit seiner Frau seit 1995 in Sommerfeld lebt, fährt immer zeitnah zur Tafel, wenn der Wagen gut gefüllt ist.