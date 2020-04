Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Nahezu täglich erreichen die Oberhavel Kliniken Spenden von Schutzausrüstung. "Die Aufrufe haben gefruchtet", sagte Kliniken-Geschäftsführer Detlef Troppens am Donnerstag. Neben Spenden von Unternehmen wie Takeda oder dem Potsdamer Hasso-Plattner-Institut habe es bereits 150 Einzelspenden gegeben.

"Darunter sind Kittel, Handschuhe, Folien und Paketband. Das meiste ist brauchbar", sagte Troppens. Er freute sich auch über 500 Liter Desinfektionsmittel, die der Landkreis organisiert hatte und über Schutzkleidung der Tiermediziner. Troppens: "Da kam einiges zusammen." Neben Masken gebe es Engpässe bei Schutzkitteln. Da kamen der Klinik die 200 Regenmäntel des Hasso-Plattner-Instituts gerade recht. "Nächste Woche werden sie eingesetzt", so Troppens.

Die Zahl der Patienten hält sich in den Oberhavel Kliniken bis lang in Grenzen. Die Klinken gab sie am Donnerstag mit neun an, das Gesundheitsamt mit 15.Es werden sicherlich aber noch mehr werden – auch, weil sich aktuell die Diagnostik verändert habe, so Troppens. So sei es jetzt angesagt, Verdachtsfälle auch zu röntgen, um die Lungen auf mittlerweile erkennbare Covid-19-Anzeichen zu untersuchen. "Wer vorher vielleicht negativ getestet wurde, hat dann möglicherweise doch einen Befund. Wir müssen uns den neuen Erkenntnissen immer anpassen", so Troppens. Große Hoffnung setzt Troppens auf den Negativtest, der in 14 Tage auf den Markt komme. Damit könne nachgewiesen werden, wer Corona überwunden hat und nicht mehr ansteckend ist.

In Oberhavel sind 119 Menschen positiv Corona getestet worden (Stand: 2. April) Davon befinden sich 79 Personen in häuslicher Quarantäne, 24 Personen sind geheilt. 877 Menschen stehen derzeit temporär zu Hause unter Quarantäne. So sind Fälle in Oberhavel aufgeteilt: Hohen Neuendorf (21), Hennigsdorf (20), Oranienburg (18), Velten (15), Glienicke/Nordbahn (11), Oberkrämer (10), Mühlenbecker Land (6), Leegebruch (5), Birkenwerder (4), Löwenberger Land (4), Liebenwalde (3) sowie Zehdenick und Amt Gransee (jeweils 1 Fall).