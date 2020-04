Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Stadtverordnetenversammlung (SVV) in Falkensee trotz Corona-Krise? Ja, die SVV fand am Mittwoch statt. Im großen Veranstaltungssaal der Stadthalle standen die Tische der Stadtverordneten und die Stühle der Gäste in weitem Abstand verteilt. Auch das Präsidium saß mit großem Abstand auf der Bühne. Zudem war die Einwohnerfragestunde abgesagt worden. Einwohner konnten ihre Anliegen schriftlich an die SVV richten. Außerdem hatte man sich im Vorfeld verständigt, die Diskussionen möglichst kurz zu halten.

So wurde der Abwägungsbeschluss zum Bebauungsplan F12B und auch die Verordnung über verkaufsoffenen Sonntage in der Stadt nach entsprechenden Anträgen durch die CDU-Fraktion ohne vorhergehende Diskussion abgestimmt und beide mehrheitlich angenommen. Der Bebauungsplan wird nun entsprechend der Abwägung weiter bearbeitet und als verkaufsoffene Sonntage wurden der 10. Mai (Frühlingsfest), der 6. September (Falkenseer Stadtfest), sowie der 29. November und der 20. Dezember (1. und 4. Advent/Weihnachtsmärkte) festgelegt.

Deutlich mehr wurde über eine Beschlussvorlage des Bürgermeisters diskutiert, mit der dem Bürgermeister befristet die Aufgaben des Hauptausschusses zu Vergabebeschlüssen übertragen werden sollten. Begründet war der Antrag mit der Corona-Krise und der damit einhergehenden Minimierung von Zusammenkünften. Eine Tagung des Hauptausschusses wäre dann bis nach den Sommerferien nicht mehr erforderlich gewesen. Dieser Antrag wurde mit 22 Nein- zu sieben Ja- Stimmen bei einer Enthaltung abgelehnt. Kritisch gesehen wurde das lange Datum bis 31. August. Außerdem hatte sich der Hauptausschuss in der vergangenen Sitzung mehrheitlich dafür ausgesprochen, weiter zu tagen.

Nächster Tagesordnungspunkt war ein Antrag der AfD-Fraktion, zur Bekämpfung der Corona-Krise keine weiteren Migranten aus dem türkisch-griechischen Grenzgebiet aufzunehmen, die eventuell Corona mitbringen könnten und dies als Willenserklärung der Stadt an die zuständigen Stellen in Kreis, Land und Bund weiterzuleiten. Der Gegenrede von Martina Freisinger (Fraktion Grüne/Jugendliste), die u.a. sagte, dass die AfD versuche aus der Covid-19-Pandemie auf dem Rücken Geflüchteter Kapital zu schlagen und das niemand vor einer Pandemie geschützt werde, indem man Menschen in Lagern interniere, folgten dann auch die meisten Anwesenden, so dass der Antrag bei 3 Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen mehrheitlich abgelehnt wurde.

Die längste Diskussion zog allerdings Tagesordnungspunkt neun nach sich. Die Fraktionen Grüne/Jugendliste, Die Linke, FDP und Freie Wähler hatten zusammen einen Antrag formuliert, der die bereits erfolgte Ausschreibung für den Anliegerstraßenausbau 2020 aufheben sollte und eine erneute Ausschreibung im Herbst vorschlug. Als Begründung wurde angeben, dass dann niedrigere Baupreise zu erwarten wären.

Das Vergabeverfahren läuft bereits, die Submission, also die Angebotsabgabe der Firmen, ist bereits erfolgt. Bürgermeister Heiko Müller (SPD) wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Stadtverwaltung erwarte, dass die Bieter bei einer Aufhebung des Verfahrens Schadenersatzforderungen stellen könnten und damit der Stadt finanzieller Schaden entstehen kann. In den Ergebnissen der Submission seien außerdem bei fast allen Straßen keine Steigerungen zu den Planungszahlen festzustellen, einige seien sogar deutlich darunter geblieben. Allein für ein Quartier liegen die Angebote bei 129 Prozent, hier würde auch der Bürgermeister eine Aufhebung der Ausschreibung für rechtlich zulässig erachten. Müller kündigte außerdem an, dass er den Beschluss beanstanden werde, wenn dieser von den Stadtverordneten gefasst würde.

Während der folgenden Diskussion wurde klar, dass es den Fraktionen auch darum ging, dass ein ähnlich gelagerter Antrag bereits in der letzten SVV behandelt werden sollte, aber genau einen Tag vor der Sitzung die Ausschreibung von der Verwaltung gestartet wurde. Das dies kein gutes Timing war, sah auch der Bürgermeister ein und versprach, dass so etwas nicht wieder vorkommen soll. Tenor der Antragssteller war, dass man es auf einen Versuch, im Herbst auszuschreiben, ankommen lassen solle. Die Gegner gaben zu Bedenken, dass es rein spekulativ sei, auf niedrigere Baupreise im Herbst hoffen und man gerade in der derzeitigen Situation damit rechnen müsse, dass es Konjunkturpakete gebe, die die Preise eher weiter ansteigen lassen würden.

Nach einer Beratung der Fraktionen wurde der Antrag dahingehend geändert, dass der zweite Satz zu den erwartbaren niedrigen Baupreisen gestrichen wurde und einige Straßen mit niedrigen Angeboten - Freiburger-, Bodelschwingh- und Melanchthonstraße - gestrichen wurden. Der so geänderte Antrag wurde mit 16 Ja- und zwölf Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen mehrheitlich angenommen. Der Bürgermeister hatte zuvor nochmals darauf hingewiesen, dass er den Beschluss beanstanden wird, da er keine Rechtsgrundlage für die Aufhebung des Ausschreibungsverfahrens sieht.