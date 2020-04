Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Gib Corona ein Gesicht", unter diesem Motto rief Frankfurts Kinderbeauftragte Jacqueline Eckardt auf ihrer Facebookseite "Oderküken" Kinder bis 13 Jahre dazu auf, das Virus kreativ darzustellen. Eltern hätten sich bei ihr bedankt, erzählt sie, dass die Aktion ihnen Gelegenheit gab, mit ihren Kindern über Corona zu sprechen. Die 16 Einsendungen können weitere Mal- und Bastelaktionen in den Kinderzimmern anregen und den Familien so eine Chance geben, zu dem Thema in Kontakt miteinander zu treten, die Kinder zu fragen: "Wie stellst du dir das vor?" – ganz ohne Nachrichten schauen zu müssen. Denn: "Das macht einigen Kindern schon Angst, das sieht man auch an den Bildern", sagt die Kinderbeauftragte.

Sie hat den drei Gewinnern jeweils einen Gutschein gesponsert, alle weiteren kleinen Künstler bekommen eine Kugel Eis, wenn die Villa Rosengarten wieder geöffnet hat. Abstimmen konnten Facebooknutzer mit einem Herz auf dem Oderküken-Account. Auf dieser Seite zeigt der Stadtbote die Gewinnerbilder/-figuren und eine Auswahl weiterer Bilder. Alle Einsendungen finden sich auf moz.de/bilder.