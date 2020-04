Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) 500 Liter Desinfektionsmittel aus der eigenen Produktion hat die Verbio AG an die Stadt Schwedt gespendet. Das Unternehmen produziert während der Corona-Pandemie ein Mittel zur Händedesinfektion entsprechend der Empfehlung der WHO aus Bioethanol, das sonst als Biokraftstoff eingesetzt wird.

Die erste Produktionslinie wurde am 24. März am Standort Zörbig (Sachsen-Anhalt) in Betrieb genommen. Dort können aktuell 40 000 Liter pro Woche hergestellt werden. Eine zweite Produktionslinie soll im Verlauf der nächsten Woche am Schwedter Standort in Betrieb gehen. Damit verdoppelt sich die Produktionskapazität auf mindestens 80 000 Liter pro Woche.

Für die Desinfektionsmittelherstellung wird neben Bioethanol auch Glycerin aus der unternehmenseigenen Produktion verwendet. Glycerin ist ein Koppelprodukt der Biodieselproduktion, die Verbio ebenfalls an zwei Standorten in Deutschland betreibt.

Das gespendete Desinfektionsmittel wurde durch Klaus-Dieter Bettien, Geschäftsführer der Verbio Schwedt GmbH an den Schwedter Bürgermeister Jürgen Polzehl und die örtliche Feuerwehr übergeben, die die Verteilung an öffentliche und gemeinnützige Einrichtungen übernimmt. Klaus-Dieter Bettien sagt: "Mit der Produktionserweiterung am Schwedter Standort werden wir kurzfristig noch besser bei der Eindämmung der Corona-Pandemie helfen können.