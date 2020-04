Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Wenige Tage nach dem Frühlingsanfang – wenn schon die ersten Bootstouristen in See stechen – versammeln sich normalerweise Fürstenbergs Experten für den Fremdenverkehr. Die Mitglieder des rund 150 Personen und Körperschaften starken Tourismusvereins Fürstenberger Seenland lassen die Arbeit des Vorjahres Revue passieren und wagen einen Ausblick.

Normal ist dieses Frühjahr aber so gut wie gar nichts. Die Pandemie hat das öffentliche Leben fest im Griff. Die Jahreshauptversammlung der wohl wichtigsten Interessengemeinschaft in Fürstenberg fällt deshalb aus. Das bestätigte der Vorsitzende des Vereins, Tom Schonig, auf Nachfrage. "Ganz klar, unsere Jahreshauptversammlung ist bis auf Weiteres gecancelt worden", so Schonig.

Eingespieltes Team

Was in doppeltem Sinne bedeutend ist, denn diesmal hätte der Vorstand neu gewählt werden müssen. Neben Schonig lenken zurzeit Yvonne Nägel, Tilman Kunowski, Michael Wittke, Isabelle Ventelou und Jörg Kietzmann die Geschicke des Vereins. Und das werden sie wohl noch eine gewisse Zeit tun müssen. Vor dem Hintergrund der Virus-Krise hatte sich der Vorstand laut Schonig vor einigen Wochen zusammengesetzt, um zu beraten, was zu tun sei. "Fakt ist, es wird eine rechtskonforme Wahl geben, sobald die Gelegenheit dazu wieder besteht", stellt der Vorsitzende klar. Im Übrigen hätten die Mitglieder des Vorstandes bereits signalisiert, "dass wir als Vorstand weiter machen". Man sei halt ein eingespieltes Team.

Positives gebe es freilich auch zu berichten. So habe es der Vereinsvorstand mit Freude zur Kenntnis genommen, dass die Belange des Tourismusvereins in den politischen Gremien der Wasserstadt eine größere Rolle spielen sollen. Und es seien Mittel in den Haushalt der Kommune eingestellt worden, so eine Art Verfügungsfonds, die kurzfristig und ohne viel Aufwand abgerufen werden könnten, wenn Bedarf ist. Etwa wenn Korrekturen an der touristischen Infrastruktur vorzunehmen sind, ganz konkret, wenn am Leitsystem ein Schild ausgewechselt werden muss.