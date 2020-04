Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Im Immanuel Klinikum Bernau Herzzentrum Brandenburg ist in dieser Woche ein an Covid-19 erkrankter Patient auf der Intensivstation im Covid-19-Zentrum verstorben. Das bestätigte das Krankenhaus am Donnerstag auf Anfrage dieser Zeitung. "Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen des Verstorbenen", erklärte die Pressesprecherin der Immanuel-Albertinen Diakonie, Jenny Jörgensen.

Laut Lagebericht des Landkreises waren mit Stand 1. April, 24 Uhr, im Barnim 86 positiv laborbestätigte Covid-19-Fälle registriert. Davon galten 16 Personen als geheilt. Die Zahl der Verdachtsfälle, die sich in Quarantäne befinden, wird mit 367 angegeben. Für 373 Personen konnte die Quarantäne beendet werden. Verstorbene Personen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie weist der aktuelle Lagebericht nicht aus.

Für die Stadt Bernau werden 22 bestätigte Corona-Fälle gemeldet, drei mehr als am Vortag. In Panketal blieb es bei 16, Wandlitz bei neun, im Amtsbereich Biesenthal-Barnim bei fünf und in der Stadt Werneuchen sowie in der Gemeinde Schorfheide bei jeweils zwei Fällen. Leicht gestiegen ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Gemeindegebiet Ahrensfelde. Der Lagebericht weist jetzt neun aus – einen mehr als am 31. März.

Die meisten Verdachtsfälle in Quarantäne hat im Niederbarnim die Stadt Bernau mit 83 (-7), vor den Gemeinden Panketal mit 67 und Wandlitz mit 26 (-1) .