Kerstin Unger

Greiffenberg (MOZ) Seit Wochen sind die Schulen wegen der Corona-Pandemie geschlossen, finden keine Sitzungen mehr in den Kommunen statt. Doch hinter den Kulissen gehen oft nötige Planungen weiter. In Angermünde ist eine neue freie Schule dabei, sich zu gründen. Der Keck entdecken e. V. möchte ab dem kommenden Schuljahr eine einzügige Draußenschule in freier Trägerschaft errichten. In ihrer letzten Sitzung stimmten die Stadtverordneten dem Antrag auf temporäre Anmietung des ehemaligen Ehm Welk-Museums in der Puschkinallee zu. Die Stadtverwaltung möchte die Initiative so gut wie es geht unterstützen, erklärte Bürgermeister Frederik Bewer. Der gute Ruf einer freien Schule sei ein Standortfaktor für die Stadt und ein Entscheidungsgrund für Familien, wohin man ziehen möchte, meinte er. Zugleich gehe es um eine Nachnutzung des Ehm Welk-Museums.

Angesichts des weiteren Platzbedarfs der Grundschulen aufgrund steigender Schülerzahlen sind auch die Stadtverordneten dafür, die vielfältige Bildungslandschaft zu erweitern.

Gegenwind aus Greiffenberg

Bei der weiteren Planung für die Schule herrscht allerdings nicht solche Harmonie. Gegenwind kommt aus Greiffenberg. Hier will der Trägerverein der Freien Draußenschule ihr künftiges Domizil einrichten, und zwar in einem Nebengebäude der alten Schule. Das Gebäude als ehemaliger Schulbau eigne sich gut für den Zweck und biete im geplanten Vollausbau Platz für 72 Kinder. Der Verein will das Gebäude für einen symbolischen Preis erwerben, um Kredite für Investitionen aufnehmen zu können. Auch eine Erweiterung durch eine Oberschule ist perspektivisch angedacht.

Dagegen regt sich Widerstand der Greiffenberger, der sich in einen Brief der Ortsvorsteherin Kerstin Hoffmann an die Angermünder Stadtverordneten widerspiegelte. Der Inhalt sorgte für Verwunderung und einige Aussagen für Entsetzen. "Wo bleibt unser Mitspracherecht?", wird darin gefragt und ein "Herumexperimentieren mit der so wichtigen Bildung von Kindern" vorgeworfen. "Wollen Sie wirklich die Ausbildung von Sonnenanbetern und Baumumarmern unterstützen …", heißt es unter anderem. Man wünsche sich stattdessen einen Ort, an dem man in Greiffenberg gemeinsam alt werden kann. Für Senioren wäre das Gebäude prädestiniert. Es hätte auch ein Angebot eines Interessenten vorgelegen, der ein solches Projekt umsetzen wollte.

Gespräch geplant

"Die Greiffenberger fühlen sich nicht mitgenommen", stellte der Stadtverordnete Roy Weiss (Linke) fest. Man müsse mit dem Ortsbeirat reden, wie die Zukunft aussehen soll. Das unterstützte auch Robert Schindler (B90/Die Grünen), der Inhalte des Briefes allerdings als "schlicht dermaßen öffentlich defamierend" bezeichnete. Trotz eines Lehrplans, der zu erfüllen ist, gebe es Freiheiten für Bildung und Lehre, erklärte Wolfgang Krakow (SPD). "Wir müssen Toleranz üben lernen. Ich bin enttäuscht über den Stil", sagte er und: man wolle keine Fronten aufbauen.

Das Plenum einigte sich darauf, dass der Bürgermeister das Gespräch mit dem Greiffenberger Ortsbeirat sucht. "Wir wollen die Hintergründe und die Dynamik verstehen. Man kann unterschiedlicher Meinung sein, darf sich aber nicht angreifen", meint der Bürgermeister. "Wir wollen eine offene Diskussion mit dem Ortsbeirat und dem Ortsverein." Diese ist noch nicht zustande gekommen, nicht zuletzt weil Corona das Geschehen überschattet.