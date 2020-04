Ines Weber-Rath

Hohenjesar (MOZ) Ein Spaziergang um den Schlosssee im Ortsteil Hohenjesar ist derzeit nicht möglich. Der beliebte Wanderweg ist gesperrt.

"Das Betreten des Wanderpfades und des Waldbereiches in Alt Zeschdorf ist aufgrund der mangelnden Verkehrssicherheit bis auf Weiteres untersagt", heißt es auf dem vom Lebuser Amtsdirektor unterzeichneten Schild am Beginn des in der Vergangenheit vom Alt Zeschdorfer Heimatverein betreuten Lehrpfades.

Die Baumschau hatte ergeben, dass es an vielen Bäumen am Wegesrand erheblichen Pflegebedarf gibt, heißt es aus der Lebuser Amtsverwaltung. Amtsdirektor Mike Bartsch lässt derzeit klären, welcher Status für den Weg tatsächlich gilt. "Eigentlich handelt es sich bei dem Gebiet dort um einen Wald, für den das Waldgesetz und damit andere Anforderungen an die Verkehrssicherheit gelten", erklärt Bartsch. Andererseits hatte die Gemeinde den Wanderweg 2001 in ihrem touristischen Konzept verankert. Voraussichtlich müssten die Zeschdorfer Gemeindevertreter jetzt entscheiden, ob der Weg offiziell ein Wanderweg sein soll. "Dann muss die Gemeinde die Baumpflege sichern", so Mike Bartsch.