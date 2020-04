Jens Sell

Strausberg (MOZ) Die Stadt Strausberg will in der Zukunft 20 zusätzliche Möglichkeiten schaffen, ein elementares menschliches Bedürfnis zu befriedigen: Mit der Teilnahme an dem Projekt der Firma Studioo GmbH in Aalen im östlichen Baden-Württemberg.

Das Konzept sieht vor, dass Gewerbetreibende in der Stadt ihre vorhandenen Toiletten für Besucher kostenlos zur Verfügung stellen. Im Gegenzug erhalten sie 20 Euro monatlich von der Stadt. Die Beschlussvorlage, die Bürgermeisterin Elke Stadeler nach Vorbereitung durch die Wirtschaftsförderung eingereicht hat, rechnet mit 20 so zu akquirierenden Toiletten.

Sprunghafte Steigerung

Wird das Konzept im vollen Umfang umgesetzt, bedeute es eine sprunghafte Steigerung der verfügbaren Kapazitäten, sich in der Stadt zu erleichtern. Bisher gibt es keine öffentlichen Toiletten an den S-Bahnhöfen Nord, Stadt und Hegermühle. Im Stadtzentrum ist eine im Pavillon der Touristinformation am Lustgarten und eine neben dem Parkplatz Müncheberger Straße. Beide sind kostenpflichtig und verursachen auch nach der Errichtung stattliche Unterhaltskosten. In der Sachdarstellung und Begründung des Beschlusses werden für die in der Altstadt gar 30 000 Euro für Reinigung, Strom, Wasser und Wachschutz aufgelistet.

Hingegen würde die Lizenzgebühr der Studioo GmbH einmalig 1230 Euro betragen. "Mit einem monatlichen Aufwand von rund 20 Euro für hochgerechnet 20 Gewerbetreibende müssten pro Jahr 4800 Euro Unterhaltskosten für 20 Toiletten im gesamten Stadtgebiet von Strausberg aufgebracht werden", hat die Wirtschaftsförderung ausgerechnet. Im Einstiegsjahr rechnet die Verwaltung einschließlich Kosten für die Werbung mit 7500 Euro. Sie würde Aufkleber für die Türen der teilnehmenden Gewerbetreibenden, Flyer und Plakate drucken lassen. Als zeitgemäße Orientierung für Zeitgenossen, die eher auf ihr Smartphone als auf Plakate und Aufkleber an Laden- und Lokaltüren schauen, werden die Standorte und Öffnungszeiten der Netten Toiletten Strausbergs in die bundesweite Datenbank der Studioo GmbH eingepflegt und erscheinen auf einer einheitlichen App, die Bedürftige im Fall der Fälle an den Ort ihrer Erlösung führt.

Im alles entscheidenden Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung, der sich kurz vor Ausbruch der Corona-Krise mit dem Thema befasste, wurde heftig debattiert. Der Vorsitzende des Gewerbevereins Altstadt, Thomas Frenzel (Fraktion Zusammen für Strausberg), berichtete, dass ein Fraktionskollege die App als ziemlich veraltet einschätze. Er bezweifle, dass jemand auf dem Telefon nach einer Toilette suche, und regte an, dass die Gewerbetreibenden vielleicht eine eigene Idee zur Lösung des Prob-lems erarbeiten sollten. Sein Fraktionskollege Matthias Michel erwog, ob die Stadt nicht einen eigenen Stadtplan mit den teilnehmenden Standorten entwickeln sollte. Steffen Schuster (UfW/Pro Strausberg) schließlich fragte, ob Alternativen geprüft worden seien. Elke Stadeler knickte daraufhin ein: "Dieses Piktogramm ist mittlerweile wie ein Prädikat, das ist bundesweit bekannt. Aber ich bin da schmerzarm: Wenn Ihnen die Kosten zu hoch sind, lassen wir das." Stefan Weiß (AfD) verwies darauf, dass es um die Lizenz zur Verwendung des Logos gehe, das im Westen in vielen Städten verbreitet sei. Am Ende stimmten zwei Drittel der Hauptausschussmitglieder für die Nette Toilette.