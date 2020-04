Monika Rassek und Lisa Mahlke

Beeskow (MOZ) Am Rouanet-Gymnasium in Beeskow bereiten sich derzeit 81 Abiturienten auf die Abschlussprüfungen vor. In Zeiten der Corona-Pandemie, geschlossener Schule und Kontaktbeschränkungen kein leichtes Unterfangen – doch im Gymnasium wurden neue Wege beschritten. "Die Schüler werden und wurden, obwohl kein regulärer Unterricht stattfinden kann, noch nie so individuell betreut wie jetzt", erklärt Schulleiterin Ariane Haß.

Virtuelles Lernen

Wenn nichts dazwischen kommt, schreiben die Abiturienten des Rouanet-Gymnasiums am 20. April die ersten Prüfungen in den Fächern Geschichte, Geografie und Kunst. Die Schüler sind informiert. Wir haben uns bewusst für den Haupttermin entschieden, teilt die Schulleiterin mit, damit den Schülern im Notfall zwei Termine für eventuelle Nachprüfungen bleiben.

"Bislang wissen wir noch nicht, ob alle Schüler sich gut abgeholt fühlen." Eine Umfrage laufe. Denn, von den Abiturienten werde derzeit ein hohes Maß an Selbstdisziplin gefordert: "Das ist eine hohe Kunst, die aber auch von künftigen Studenten erwartet wird und nicht zuletzt ein Zeichen von Kompetenz ist."

Der Unterricht und die Prüfungsvorbereitungen liefen und laufen noch über die kostenfreie Lernplattform "Moodle". Lehrende können sich in diesem Portal einen Nutzeraccount sowie ein virtuelles Klassenzimmer einrichten sowie deren Nutzer, Inhalte und Aktivitäten verwalten. Über die Webseite des Gymnasiums erhalten auch Eltern über den Button "Moodle" wichtige Informationen.

Die Zeit sei nicht nur eine Herausforderung für die Schüler, sondern auch für die Lehrkräfte, informiert Ariane Haß: "Sie laden Lehrstoffe und Konsultationsvideos hoch, gestalten Viedeokonferenzen und sind darüber hinaus per Telefon und E-Mail für die Abiturienten erreichbar, kontrollieren Klausuren und beantworten Fragen dazu, von sieben Uhr morgens bis 17 Uhr." Das sei ein enormer Aufwand.

Wenn alles wie geplant weiterläuft, werden die Prüfungen bis zum 18. Mai abgeschlossen sein, bis Mitte Juni eventuelle Nachholtermine. Mit den Räumlichkeiten und den eventuell einzuhaltenden Abständen gebe es selbst dann kein Problem, wenn der Schulbetrieb wie geplant am 20. April wieder aufgenommen wird. "Notfalls steht uns das Schützenhaus noch zur Verfügung", betont Ariane Haß.

Einheitliche Form gewünscht

Auch im Oberstufenzentrum (OSZ) "Konrad Wachsmann" in Frankfurt bereiten sich Schüler aufs Abitur vor, mithilfe von Anrufen, Nachrichten, Videoanrufen.

Man wurde durch die Krise auf die Digitalisierung "geschubst", Gebhard Eißler begreift diese deshalb auch als Chance. "Das ist eine Herausforderung, die ich gerne annehme." Er wünscht sich allerdings, dass Digitalisierung an Schulen in einheitlicher Form geschieht. Aktuell merkt man, dass jeder digitales Lernen über eine andere Plattform realisiert. Manche seiner Kollegen arbeiten mit der Schulcloud, andere kommunizieren lieber per E-Mail. Alle OSZ-Lehrer und Schüler haben allerdings Zugang zum Lernportal, das er und Heiko Ullrich schon 2007 aufgebaut haben, als erste Schule in Frankfurt. Jeder Kurs hat einen eigenen virtuellen Raum, in dem der Lehrer Material hinterlegt und mit den Schülern kommuniziert. Die Technik stellt die Stadt zur Verfügung.