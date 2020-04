Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Weniger Autoverkehr, weniger Produktion: Durch die Corona-Krise soll eigentlich auch die Luftverschmutzung zurückgehen.

Doch in Eisenhüttenstadt und nicht nur da hat sich Ende März ein anderes Bild ergeben. Am 27. und 28. März ist die Feinstaubbelastung deutlich nach oben gegangen. Am 27. März wurden in Eisenhüttenstadt 59 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft, am 28. März 66 Mikrogramm gemessen. Schon einen Tag später fiel der Wert aber wieder auf 18 Mikrogramm, lag am Mittwoch bei neun Mikrogramm. In Frankfurt in der Leipziger Straße registrierte die Messstation am 27. März 61, einen Tag später 63 Mikrogramm. Der Grenzwert von 50 Mikrogramm darf durch das Tagesmittel nicht öfter als 35-mal im Kalenderjahr überschritten werden.