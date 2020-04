Sonst fehlte die Zeit: Wegen der vorübergehenden Aussetzung des Spielbetriebes im Theater am Rand in Zollbrücke können Geschäftsführerin Almut Undisz (l.) und Bühnentechnikerin Dagmar Ewald (r.) Arbeiten nachholen, die sonst liegengeblieben sind. © Foto: Wolfgang Rakitin

Jacqueline Westermann

Zollbrücke (MOZ) Ihre Verbundenheit macht uns großen Mut" – mit diesen Worten dankt das Theater am Rand in Zollbrücke auf seiner Homepage für die Spenden, die es in den letzten Tagen erreichte. Corona und die Eindämmungs-Verordnung machten dem Saisonstart einen Strich durch die Rechnung. In den vergangenen zwei Wochen, seit die Verordnung gilt und die vorübergehende Aussetzung des Spielplans feststeht, hat sich das Team des Theaters Gedanken gemacht, wie es jetzt weiter geht. "Unser Netz ist zu schwach für eine Videokonferenz", erklärt Uwe Wolf, verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit beim Theater. Deswegen hielt die Leitungsebene am Mittwoch eine Telefonkonferenz zum weiteren Vorgehen.

Kurzarbeit soweit möglich

"Das Theater hat keinerlei Einnahmen, dadurch das wir nicht spielen", erklärt Geschäftsführerin Almut Undisz. Das Theater am Rand ist anders als andere Häuser nicht subventioniert, die einzigen Einnahmen generieren sich aus den Eintritten. Beziehungsweise Austritten, denn in Zollbrücke wird nach der Aufführung gezahlt; so viel wie Besucher für angemessen erachten.

Diesen fiktiven Austrittspreis konnten Besucher, die eigentlich zu den Vorstellungen dieser Tage kommen sollten, spenden. "Wir waren allesamt stark beeindruckt über die Hilfsbereitschaft", erzählt Uwe Wolf. Thomas Rühmann ergänzt: "Das wärmt einem das Herz." Der Co-Betreiber des Theaters erklärt, dass der fünfstellige Betrag, der bisher zusammengekommen ist, die Kosten für einen weiteren Monat decken könnte. So würden sie es derzeit bis in den Mai schaffen.

Für Geschäftsführerin Undisz hilft, dass sie Kurzarbeit für den Betrieb anmelden konnte – zumindest für die Bereiche, wo es sinnvoll und möglich sei. "Aber ein paar Sachen müssen ja weiterlaufen, der Besucherservice, die Öffentlichkeitsarbeit", fügt sie hinzu. Wolf, der für die Kommunikation nach außen zuständig ist, erzählt, wie schwierig die Entscheidung war, Online-Unterhaltung zu bieten. "Eigentlich wollen wir für unser Theater keine digitalen Angebote, wir wollen etwas Handfestes bieten, zum Anfassen. Die Situation jetzt bringt uns etwas in die Bredouille." Rühmann sagt, das sie gar nicht die Möglichkeiten hätten, wie andere größere Häuser ihr Angebot online komplett zu zeigen. Deswegen gibt es abgespekte Varianten der Vorstellungen. "Wir machen etwas Kleines als Ausgleich", erklärt Wolf. Kurze Videos auf YouTube statt ein Stück auf der Bühne in Zollbrücke.

An diesem Wochenende sollte "Gier. Unterm Birnenbaum" nach Regie von Christian Schmidt laufen. Stattdessen gibt es eine Kostprobe im vierminütigen Clip (siehe Infokasten). Auch neu im Überbrückungsprogramm: Witze erzählen à la Rühmann. Jeden zweiten Tag erzählt er einen irischen Witz im Video. "Nicht den Humor verlieren", gibt er den Zuschauern mit auf den Weg.

Sten Nadolny will lesen

Ein weiteres Angebot kam seitens des bekannten Schriftstellers Sten Nadolny. Er habe angeboten, alleine im Theater sitzend, aus seinem Roman "Die Entdeckung der Langsamkeit" zu lesen. Das passe sehr gut in diese sonderbaren Monate, nun müssten sie nur noch einen Medienpartner finden, mit dem sie das Vorhaben umsetzen könnten.

Rühmann selbst hat die Zeit, in der er nicht drehen kann, genutzt. So kommt es, dass ein Weihnachtsabend schon mal im Frühling geplant wird. Der Schauspieler und Co-Betreiber plant einen Weihnachtsliederabend, basierend auf John Ironmanger’s "Der Wal und das Ende der Welt". Das Stück hatte er schon vor Corona ausgewählt – umso bedeutender der Inhalt: ein kleines Dorf, dessen Existenz wie die der Weltgemeinschaft von einer Epidemie bedroht wird. Dazu Lieder von Sting. "Wir wissen nicht, wann wir starten können. Wir wollen die Leute dafür belohnen, dass sie vernünftig gewesen und zu Hause geblieben sind. Und dass sie uns unterstützt haben", sagt Rühmann. Er ist sich sicher: "Wir werden wieder spielen."