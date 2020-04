Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Freiwillige übernehmen jetzt Besorgungen überall im Stadtgebiet – egal, ob es um Lebensmittel oder warme Mahlzeiten geht. "Jede und Jeder kann unseren Service in Corona-Zeiten kostenlos in Anspruch nehmen", betonen Karen Rike Greidener und Ingo Frost, die Initiatoren der Aktion, in einem gemeinsamen Aufruf. Hinter dem ungewöhnlichen Bringedienst stehe ein regionales Netzwerk von Handel und Gastronomie, zu dessen Partnern auch die Akademie 2. Lebenshälfte gehöre, heißt es weiter.

#brandenburghältzusammen - kostenlose Plattform für Helfer, Hilfesuchende und Unternehmensangebote

Die Bestellungen können montags bis donnerstags von 10 bis 12 Uhr per Anruf oder E-Mail aufgegeben werden. Den Einkauf übernehmen Freiwillige – bevorzugt in Geschäften mit regionaler Ausrichtung, so bei Bäckerei Wiese, Globus Naturkost, Krumme Gurke und Tante Sören. Falls gewünscht, werden aber auch andere Läden angefahren. Die Lieferung erfolgt montags bis donnerstags von 12 bis 16 Uhr.

Wer statt der Zutaten lieber ein fertiges Essen zugestellt bekommen möchte, kann von Freitag bis Sonntag den Falafel- und Kuchen-Lieferservice des Cafés Kobamugasmus oder wochentags die Dienste der Kiezküche der Bildungseinrichtung Buckow in Anspruch nehmen. Auch in der Akademie 2. Lebenshälfte kann bestellt werden. Dies ist die Anlaufstelle der Generation 60+.

Bestellung per Tel. unter 03334 3878495 (bei Sören Prigge, Inhaber von Tante Sören) oder per Mail an info@lastenrad-eberswalde.de

Alles über das Coronavirus und seine Folgen für Brandenburg und Berlin in unserem Corona-Blog.