Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Nach Barnims Polizeichef Jens Starigk hat nun auch Landrat Daniel Kurth (SPD) schärfere Kontrollen zur Durchsetzung der Eindämmungsverordnung angekündigt. Die Ausgangsbeschränkungen im Landkreis Barnim würden analog zum gesamten Land Brandenburg bereits seit fast zwei Wochen dauern. Dennoch komme es vor allem an den Wochenende immer wieder zu Verstößen, beklagt Kurth.

Mitarbeiter des kreislichen Ordnungsamtes, deren Kollegen aus den Barnimer Kommunen und auch die Beamten der Polizeiinspektion seien daher regelmäßig auf Streife, um Verstöße zu ahnden. "Wir sind täglich in zwei Schichten mit vielen Kontrollteams in allen Ämtern und Gemeinden im Landkreis Barnim unterwegs", berichtet er. Und obwohl sich ein Großteil der Bevölkerung an die Regeln hielte, seien bislang bereits einige Dutzend Verstöße zusammengekommen, beklagt der Landrat. Die sollen nun auch geahndet werden.

Alles über das Coronavirus und seine Folgen für Brandenburg und Berlin in unserem Corona-Blog.

"In den kommenden zwei Wochen werden wir noch stärker kontrollieren und auch Ordnungsgelder verhängen", kündigt Barnims Verwaltungschef an. Dabei hilft ihm ein verschärfter Ordnungs- und Bußgeldkatalog, der seit Donnerstag für das gesamte Land gilt. Danach kann die Durchführung von öffentlichen oder nichtöffentlichen Veranstaltungen, Versammlungen oder sonstigen Ansammlungen zwischen 500 und 2500 Euro Strafe kosten. Die Teilnahme daran kann mit bis zu 500 Euro geahndet werden. Die Nutzung öffentlicher Spielplätze ist ähnlich teuer.

Der nicht genehmigte Betrieb einer gastronomischen Einrichtung kann für den Betreiber mit bis zu 10 000 Euro zu Buche schlagen. Auf Besucher der Einrichtung kommt eine Geldbuße bis zu 1000 Euro zu. Der Besuch eines Senioren- oder Pflegeheimes ohne Genehmigung kann sogar mit bis zu 10 000 Euro Strafe geahndet werden.

Im Fokus der Kontrollen stehen vor allem dieses und das Osterwochenende. Zu Ostern werden der Landrat und auch alle Dezernenten der Kreisverwaltung persönlich im Einsatz sein, um die Einhaltung der Eindämmungsverordnung zu überwachen. Dabei gilt die Kontaktbeschränkung nicht nur für Barnimer, sondern auch für alle Besucher – egal ob sie nun mit der Bahn, dem Fahrrad, dem Auto oder dem Motorrad in den Landkreis kommen.

Kreisgrenzen bleiben offen

Eine Schließung der Landkreisgrenzen nach dem Vorbild von Ostprignitz-Ruppin, so wie vereinzelt gefordert, wird es indes nicht geben. "Ich verstehe den Unmut. Allerdings sind Ausflüge und Aufenthalte an der frischen Luft unter den hygienischen Voraussetzungen, die in der Eindämmungsverordnung beschrieben sind, nicht verboten", erklärt der Landrat, belehrt aber auch gleich: "Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist allerdings nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Haushalt gestattet."

