Michael Heider

Berlin (MOZ) Normalerweise berät Marion Schenk Organisationen und Firmen. Sie bietet Coachings an, macht Kriseninterventionen oder hilft bei Umstrukturierungen. Seit vergangener Woche hat es die Berliner Psychologin jedoch auch mit Paaren zu tun, die ihre Beziehung durch permanente Nähe in der eigene Wohnung herausgefordert sehen. Sie spricht mit Eltern, die für ihr Kind mit Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) plötzlich keine Betreuungsstruktur mehr haben. Oder sie hört sich die Geschichte einer Supermarkt-Mitarbeiterin an, die erzählt, was zurzeit an ihrem Arbeitsplatz passiert.

Ehrenamtliche Profis

Ins Gespräch mit ihnen kommt Schenk über die Corona-Hotline des Berufsverbandes Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP). Dort bietet sie all jenen ihre Beratung an, die sich zurzeit mit Unsicherheit und Ängsten konfrontiert sehen. Oder die in der Einsamkeit sozialer Distanzierung einfach jemanden zum Reden suchen.

In der Regel seien es Einzelpersonen, mit denen sie spreche, sagt die Diplom-Psychologin. "Sie rufen an, weil sie jetzt alleine zuhause sind, weil sie häufig bereits psychische Probleme haben und die Betreuungsangebote wegfallen, die sie normalerweise in Anspruch nehmen." Es seien jedoch auch viele Anrufer dabei, die vorher keine Beratung in Anspruch genommen haben und diese in der aktuellen Krise neu suchen würden.

Berufskollegen in der ganzen Republik tun es Marion Schenk im Moment gleich und spenden ihre Zeit und Erfahrung für psychologische Beratung über die Hotline. "Innerhalb von wenigen Tagen hatten wir weit über 300 Kollegen, die ihre Bereitschaft erklärt haben" sagt Fredi Lang über die Reaktion zum Aufruf. Er betreut beim BDP den Bereich Berufspolitik und ist als Projektleiter für dessen Corona-Hotline zuständig.

Mit Hilfe eines Internet-Managers kümmert er sich um die Wochenpläne und verteilt die Beratungszeiten. "Wir arbeiten im Moment mit Zwei-Stunden-Schichten", erklärt er. Täglich seien zwölf Ehrenamtliche im Einsatz. Das "Ehrenamtliche" betont Lang, beziehe sich aber nur auf die Tatsache, dass die Berater kein Geld dafür bekommen. "Ansonsten sind es Profis."

Eine Woche nach Freischaltung der Hotline lag der Höchstwert bereits bei 250 Anrufen pro Tag. Dafür würden die vorhandenen Telefonleitungen noch reichen. "Ich gehe aber davon aus, dass wir noch mehr brauchen", meint Fredi Lang. "Diese Situation hat ja erst begonnen."

Marion Schenk jedenfalls möchte frei gewordene Kapazitäten weiter dafür nutzen, Anrufe über die BDP-Corona-Hotline entgegenzunehmen. Viele Probleme, meint sie, würden schließlich erst jetzt entstehen. Dies gelte nicht zuletzt für jene, die bereits im normalen Alltag an Grenzen gestoßen seien. Hinzu komme die Isolation, die eine psychische Belastung sein kann, genauso wie die ungewisse Dauer. "Das kann so eine Hotline natürlich ein Stück weit kompensieren", ist sie sich sicher.