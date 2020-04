Thorsten Pifan

Schwedt (MOZ) Die Corona-Krise lähmt das Leben nicht nur in der Uckermark. Doch was passiert, wenn sich die Lage normalisiert. Fest steht, durch den Bruch, den die Kontaktsperre mit sich bringt, können viele Unternehmen und Einrichtungen oft nicht dort ansetzen, wo sie jetzt aus ihren Geschäften gerissen worden sind.

Die Stadt Schwedt blickt schon in die Zukunft – auch wenn noch niemand sicher sagen kann, wann der Tag der Wende in der Krise kommt. Um gewappnet für das Durchstarten nach der Krise zu sein, ist im Rathaus, angedockt an die Wirtschaftsförderung, ein Wiederaufbaustab gegründet worden. Mit dabei sind die Unternehmervereinigung Uckermark und der Verein Momentum, der vor allem Tourismus, Gastronomie und lokale Einzelhändler vertritt.

Alles über das Coronavirus und seine Folgen für Brandenburg und Berlin in unserem Corona-Blog.

Gemeinsame Informationen

"Entstanden ist der Stab für Wiederaufbau nach der Krise aus dem aktuellen Krisenstab der Stadt", erklärt Schwedts Wirtschaftsförderer Philipp Pozdorecz. Ziel sei es, für die hiesigen Unternehmen in der Region eine gemeinsame Informationspolitik zu gewährleisten. Denn täglich gibt es einen Newsletter per Mail von der Stadt, in dem Ansprechpartner und wichtige Adressen verzeichnet sind, wo die Betriebe und Akteure in der Region jetzt konkrete Hilfen finden.

"Gerade wenn es um Soforthilfen geht oder sich die Neuigkeit von der geplanten Grenzschließung der Polen auch für Pendler verbreitet, geht es um Tempo", sagt der Wirtschaftsförderer. Von der geschlossenen Grenze seien immerhin rund 400 Pendler betroffen. Aktuell gehört es zu seinen Aufgaben, den Bedarf zu sammeln und zu bewerten: Was brauchen die Unternehmen jetzt konkret, was ist perspektivisch wichtig.

Aus dem ermittelten aktuellen Bedarf sollen Gespräche angeschoben werden, was über derzeitige Hilfen hinaus organisiert werden kann. "Wir arbeiten zudem an einem Maßnahmenpaket, was die Betriebe und Unternehmen künftig an Schulungen und Expertisen benötigen, um nach dem Ende der Beschränkungen oder zumindest deren Lockerung wieder durchzustarten", sagt Pozdorecz.

Einen Zeitplan gibt es im Rathaus in Schwedt noch nicht. Denn wie lange die Einschränkungen im Zuge der Pandemie dauern, steht schlichtweg nicht fest. "Wir bemühen uns zurzeit, mit den neuen Informationen, die wir täglich bekommen, eine Struktur zu schaffen", sagt der Wirtschaftsförderer.

Gemeinsames Marketing

Nach aktuellem Stand sehen die aktuellen Rechtsverordnungen einen Zeithorizont bis zum 19. April vor. Allerdings muss dann auch die Stadt reagieren, wenn die Maßnahmen aufgrund der sich entwickelnden Lage verlängert werden. Ob die Maßnahmen verlängert werden sollen, wird nach Ostern entschieden.

Mögliche Instrumente für den Neustart ist ein gemeinsames Marketing, sobald sich die Verordnungen lockern, sagt Pozdorecz. "Vielleicht bieten wir auch einen Workshop an, um den Gewerbetreibenden vor Ort zu vermitteln, wie sich das Geschäft aus dem Stillstand möglichst schnell wiederbeleben lässt."

Fest steht: Die Aktionen, die im Wiederaufbaustab forciert werden, sollen keine Eintagsfliege sein, sondern die Innenstadt und den Handel in Schwedt sowie den Tourismus und die Gastronomie möglichst schnell wieder beleben.

