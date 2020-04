Blick auf die Kabel im Motorraum: Leon Neumann macht beim Ford-Autohaus in Seelow ein Vorab-Check für einen Bau-Transporter, der am Nachmittag seinen TÜV-Termin hatte. © Foto: Cornelia Link-Adam/MOZ

Seelow, Neuhardenberg (MOZ) Die Vorschriften zur Eindämmung des Coronavirus betrifft auch die Automobil-Branche. Während der Verkauf von Fahrzeugen verboten ist, haben Werkstätten weiterhin geöffnet.

In der Region geben Schrauber ein ganz unterschiedliches Bild ihrer Lage. Etlichen fehlt es an Arbeit, andere haben genügend zu tun.

Es sind schwierige Zeiten. Das hört man überall, wenn man – wie am Donnerstag – auf Stippvisite in den Werkstätten unterwegs ist. Das hört man auch im Neuhardenberger VW-Autohaus Minnich. Der Verkauf von Fahrzeugen ist untersagt. Der Werkstattbetrieb findet wie gewohnt statt. Ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern sei zum Servicepersonal einzuhalten und gemeinsame Probefahrten finden derzeit nicht statt. All dies ist schon auf der großen Info-Tafel am Eingang zu lesen. In der Werkstatt wird während dessen rege an Pkws geschraubt und nebenan bei der Fahrzeugwäsche stehen etliche Autos Schlange.

Besondere Schutz-Aktionen

"Alles läuft ganz normal", erzählt Mario Dehn von der Autofit-Werkstatt in Letschin. Dank großem Kundenstamm könne man derzeit nicht über Mangel an Arbeit klagen. Betreut werden neben Privat- auch etliche Geschäftsleute, Vielfahrer, auch Feuerwehren. Alle sind auf Mobilität, auf ihr Fahrzeug angewiesen. "Viele rufen vorher an, ob wir überhaupt noch offen haben", erzählt der Chef. Dies sei der Fall. Natürlich habe man auch Kurzarbeit angemeldet, die Corona-Krise sei aber nicht so spürbar wie in anderen Branchen. Etliche Kunden hätten schon nachgefragt wegen des Räderwechsel. "Das ist im Frühjahr immer entspannter als im Herbst", sagt er. Etliche Senioren habe man in den Mai vertröstet. Andere brauchen ihre Fahrzeuge dringender. Zulauf erhält die Firma auch, weil sie im Internet bei wwww.werkstattoffen.de als einige der wenigen überhaupt angezeigt wird. "Dazu kommt das alltägliche Geschäft, dass nach Parkschäden oder Wildunfällen die Fahrzeuge instand gesetzt werden müssen.

Um sich und die Kunden zu schützen, verhüllen die Schrauber von Autofit mit großer Folienbahn in jedem Fahrzeug sowohl Lenkrad, Schaltknüppel, Handbremse, als auch Fahrersitz und Fußraum vor Arbeitsbeginn. Auch gibt es Desinfektionsmittel für die Kunden, ist per Plexiglas der Zahltresen geschützt. "Das funktioniert ganz gut", sagt Mario Dehn. Von Desinfektion im Autoinnern hält er nichts. "Das kann die Oberflächen angreifen, auch beschädigen." Einschränkungen gebe es bei den Lieferanten. Kamen die früher fünfmal am Tag ins Oderbruch, um Ersatzteile zu bringen, gibt es jetzt nur noch zweimal am Tag neue Ware.

Weniger Fahrzeuge als sonst sind auch in den Straßen von Seelow unterwegs. "Die Nachfrage nach neuen Autos ist kaum da, es halten viele lieber jetzt ihr Geld zusammen", erzählt Dietmar Niegut im Ford-Autohaus Frank Müller. In der Werkstatt habe man genug zu tun. Oftmals müsse man sogar Rentner bremsen, die jetzt ihren Räderwechsel-Termin haben wollen. Ihnen zu vermitteln, lieber zu Hause zu bleiben, sei nicht so einfach, so Niegut. Mehr als zwei Kunden dürfen gleichzeitig nicht ins Ford-Autohaus Auf Abstand wird geachtet, regelmäßig die Türklinken gesäubert. "Etliche Kunden sind froh, dass es uns gibt", sagt Niegut, der allein drei TÜV-Termine am Nachmittag in den Büchern stehen hat.

Verkürzte Öffnungszeiten

"Wer Not hat, kommt", sagt Wolfgang Stiller, Chef von City-Automobile GmbH Seelow. Die Lage sei schwierig, der Verkauf am Boden, fürs Team habe man Kurzarbeit angemeldet. Stiller hofft auf Förderung für die Firma, die seit 1. April die Öffnungszeiten verkürzt hat. Die Nachfrage zum Räderwechsel, "von O bis O", laufe langsam an.

Nebenan, in der großen Werkstatt der Mielke Landtechnik GmbH, werden Postautos, auch Gülle-Laster repariert. Der Traktorenverkauf ruht. Das sonstige Geschäft laufe, sagt Frank Gablenz und erzählt, die Bauern sorgen sich derzeit weniger um Corona als vielmehr um die Trockenheit.

