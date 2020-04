Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Mein Blutdruck!", stöhnt Herbert Welzel, der 2007 das Haus an der Zieglerallee 5 gekauft hat und seit 2010 darin wohnt. Der Gedanke an den erbärmlichen Zustand der Fahrbahn bringt den Rentner schneller in Rage, als dies für seine Gesundheit gut wäre. Da geht es ihm wie Thomas Andrae, der seit 2011 in der Hausnummer 10 zu Hause ist und die Berg- und Talbahn vor seinem Grundstück als "ständige Zumutung" empfindet. Für den neuesten Aufreger hat ab dem 23. März schweres Gerät gesorgt, das der städtische Bauhof in der Zieglerallee eingesetzt hat, um die Straße aufzureißen und die Löcher zu verfüllen und etwas zu planieren. In der Kastanienallee seien danach mehrere Lkw-Ladungen Bauschutt verteilt worden. "Nachdem dieser Dreck abgetrocknet ist, staubt es fürchterlich", beschwert sich Thomas Andrae. Sogar ohne Autos, nur durch den Wind, fügt er hinzu. "Es ist eine Unverschämtheit und grenzt schon an vorsätzliche Körperverletzung, wenn gerade jetzt, zum Höhepunkt der Corona-Krise, durch die Stadt solche gesundheitlich bedenklichen Maßnahmen vorgenommen werden", ergänzt Herbert Welzel.

Vergebliche Liebesmüh

Beide Rentner sind sich einig, dass die Flickschusterei das Problem nicht löse. In spätestens vier Wochen seien alle Schlaglöcher wieder da. "Bis dahin haben wir den Staub des Bauschuttes eingeatmet und gefressen", urteilt Herbert Welzel. Wie Thomas Andrae fragt er sich, weshalb die Zieglerallee nicht endlich grundhaft ausgebaut wird. Zumal die 290 Meter lange Piste bis 2008 eine asphaltierte Straße gewesen sei, bis die Stadt diese durch das Abfräsen des Asphaltes zerstört habe, so Herbert Welzel.

Im Eberswalder Rathaus kann Pressesprecher Johan Bodnar den Unmut der beiden Beschwerdeführer zwar verstehen, weist aber darauf hin, dass die Zieglerallee wegen mehrerer Hinweise von Anwohnern zum schlechten Zustand der Fahrbahn auf die Liste des Bauhofes gekommen sei. Nach und nach würden jetzt auf allen unbefestigten Straßen im Stadtgebiet die schlimmsten Stellen repariert. "Die Löcher wurden mit Natursteinschotter aufgefüllt und die Straße begradigt, so dass wieder ein besseres Befahren möglich ist", betont der Mitarbeiter aus dem Rathaus. Es sei durch die Stadt kein Bauschutt eingebaut worden, widerspricht Johan Bodnar der Aussage von Herbert Welzel und Thomas Andrae.

Ausbau derzeit nicht vorgesehen

Zudem sei die Zieglerallee schon vor 1990 eine nur mit Schotter befestigte Straße gewesen. Mitte der neunziger Jahre sei dort eine maximal drei bis vier Zentimeter starke Asphaltemulsion aufgebracht und darüber Splitt gestreut worden. Das sei eine reine Straßenunterhaltungsmaßnahme gewesen. Diese Art der Befestigung sei sehr kostenintensiv gewesen, habe nur kurze Zeit gehalten und sei nicht mehr zu reparieren gewesen. Der Zustand der Fahrbahn habe sich 2008 so stark verschlechtert, dass dort die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben war. "Deshalb wurden die oberen zirka 20 Zentimeter der Straße abgefräst, das gefräste Material wieder eingebaut, profiliert und verdichtet", teilt Johan Bodnar mit. Seither komme in regelmäßigem Abstand der Straßenhobel zum Einsatz, der die Oberfläche begradige.

Ein Ausbau der Zieglerallee sei derzeit nicht vorgesehen, ergänzt der Pressesprecher. Bereits 2012 seien den Anwohnern nach einem Gespräch mit Familie Welzel die möglichen Kosten einer Fahrbahnsanierung mitgeteilt worden. Die Mehrheit der Anlieger habe sich dagegen entschieden, die Straße grundhaft zu erneuern. 2016 habe es erneut Gespräche und Schriftwechsel gegeben – mit dem Ergebnis, dass die Schlaglöcher in der Zieglerallee bei Bedarf ausgebessert werden.

Die Stadt habe keinerlei ernsthaften Anstrengungen unternommen, bei den Anliegern für einen Ausbau zu werben, entgegnet Herbert Welzel. Nicht einmal ein Tempo-10-Schild sei genehmigt worden, klagt Thomas Andrae.