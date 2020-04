Schön anzusehen: Die Putti im Tempelgarten sind in die Jahre gekommen, viele fehlen aber gänzlich. Übrig ist nur der Sockel. In den kommenden Jahren sollen passende Skulpturen angefertigt werden und dort ihren neuen Platz finden. © Foto: Markus Kluge

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Seit knapp zwei Wochen sind die Skulpturen im Neuruppiner Tempelgarten nicht mehr im Winterschlaf – die Einhausungen, die sie vor der Witterung schützen sollen, sind entfernt worden. 17 Postamente beziehungsweise Sockel sind aber leer. Das soll sich in diesem Jahr und den kommenden ändern – und dabei ist der Tempelgartenverein nun einen wichtigen Schritt weiter: Die digitalen Daten für die neuen Figuren liegen mittlerweile vor. Im nächsten Schritt sollen 3D-Drucke aus Kunststoff angefertigt werden.

Seit gut fünf Jahren arbeitet der Tempelgartenverein bereits an diesem langfristigen und kostspieligen Vorhaben. Der Kunsthistoriker und Gutachter Dr. Stefan Dürre hat dafür schon vor vier Jahren ein wissenschaftliches Konzept erarbeitet, weil das vom Landesamt für Denkmalschutz gefordert wurde. Denn von 14 der 17 fehlenden Putti gibt es weder Zeichnungen noch Fotos. "Nicht einen Hinweis", sagt Vereinsvorsitzender Peter Neiß.

3D-Daten liegen jetzt vor

Was soll nun auf die leeren Sockel? Der Verein orientiert sich dabei an den verbliebenen Figuren, die unter anderem die Jahreszeiten, Monate sowie Musizierende darstellen, und an deren Entstehungszeit. Für den Tempelgarten passende Figuren sind laut Neiß im Raum Dresden gefunden worden – unter anderem am bekannten Zwinger und am Schloss Moritzburg. Dort befinden sich die Knabenfiguren mit Bezeichnungen wie "Putto mit Blütenkrone", "Schlittschuhläufer", "Musizierendes Kind", "Putto mit Panflöte", "Putto mit Füllhorn" und viele andere mehr. Deren Kopien sollen sich in das Tempelgarten-Ensemble rund um den Apollo-Tempel einpassen. Die sächsischen Sandsteinfiguren sind laut Peter Neiß nun von einer Spezialfirma per Lasertechnik vermessen worden. Das heißt, es musste sie dafür niemand berühren – das sei den Denkmalschützern wichtig gewesen.

"Der Vorteil ist, dass wir nun die Daten haben, und dass wir die Figuren auch skalieren können", sagt Neiß. Die Putti im Tempelgarten seien um die 1,10 Meter groß, die "Geschwister" in Sachsen manchmal größer oder kleiner. Am Computer können sie nun auf das Niveau der Tempelgartenfiguren gebracht werden, ohne dass die originalen Proportionen verloren gehen.

Laut dem Vereinsvorsitzenden gab es auch die Überlegung, die Figuren im Sandgussverfahren herstellen zu lassen. Dafür habe es in Magdeburg einen Test gegeben. Allerdings sei dabei der Sand so gleichmäßig gekörnt, dass die Figuren am Ende einen merkwürdigen Eindruck gemacht hätten. "Wir haben uns dann für den konventionellen Weg entschieden", so Neiß.

Deswegen liegen die digitalen Daten der sächsischen Skulpturen nun der Technischen Hochschule in Wildau vor, mit der der Tempelgartenverein kooperiert. Dort werden in den kommenden Wochen 3D-Drucke der Putti in Originalgröße aus Kunststoff angefertigt. "Vielleicht werden sie die bis Ende Mai produziert haben. Möglicherweise dauert es durch die aktuelle Lage aber auch etwas länger", vermutet Neiß. Wenn die Drucke fertig sind, sollen sie nach Neuruppin kommen und bei einer größeren Veranstaltung vorgestellt werden. Die Kunststoff-Figuren werden aber nicht auf die Postamente gestellt. Sie dienen lediglich einem Bildhauer als exakte Vorlage.

Allerdings sucht der Tempelgartenverein wie in der Vergangenheit nach Sponsoren oder Paten für die Putti. Denn pro Stück fallen Kosten in fünfstelliger Höhe an. Ein großer Teil der Kosten wird laut Peter Neiß mit Lottomitteln des Landes gedeckt, auch die Stiftung der Sparkasse gibt einen Teil dazu. Alle Ausgaben seien aber noch nicht refinanziert, insofern sei jeder Unterstützer willkommen. "Bis alle Skulpturen da sind, wird das sicher noch zwei bis drei Jahre dauern", meint Neiß.