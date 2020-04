Jürgen Liebezeit

Briese (MOZ) Wenn im Sommer mit dem Abriss der Autobahnbrücken in Birkenwerder begonnen wird, kann die Siedlung Briese mit dem Auto nur noch über Borgsdorf oder Summt erreicht werden.

Denn die provisorische Brücke an der Fichteallee in Birkenwerder kann für zwei Jahre lediglich von Fußgängern und Radfahrern genutzt werden. Das würde im Notfall die Rettungswege und -zeiten erheblich verzögern, zumal es in Borgsdorf auch noch einen beschrankten Bahnübergang gibt.

Um die Rettungszeit für Feuerwehr und Notarzt zu verkürzen, baut die Gemeinde jetzt eine Notfallstraße. Dieser Weg soll dann vom Waldfriedhof in Nord durch den Briesewald nach Briese führen. Seit den vergangenen Tagen finden Auslichtungsarbeiten statt.

Der 1 100 Meter lange Rettungsweg werde aber nicht asphaltiert, informiert Bauamtsleiter Jens Kruse. Er werde mit Schotter befestigt. Auf beiden Seiten sind Schranken vorgesehen, um Schleichwegverkehr zu unterbinden. Lediglich die Fahrzeuge des kommunalen Bauhofes dürfen neben den Einsatzfahrzeugen die Strecke nutzen. Jens Kruse geht nach derzeitiger Schätzung von Kosten in Höhe von 100 000 Euro für den Bau aus.

Info-Veranstaltung abgesagt

Die für den 22. April geplante Informationsveranstaltung zum Ausbau des nördlichen Berliner Rings in Birkenwerder ist abgesagt worden. Das berichtete Steffen Schütz, Sprecher der Havellandautobahn, mit Verweis auf die verlängerten Einschränkungen des öffentlichen Lebens wegen der Corona-Krise. Sobald sich die Rahmenbedingungen ändern, werde ein neuer Termin rechtzeitig bekannt gegeben, erklärte Schütz.