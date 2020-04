Peter Wittstock

Bützer Juni 1914 gratulierte eine Gruppe von Damen und Herren aus Bützer ihrem lieben Freund August Möser Junior in Schlagenthin. Die dafür benutzte dreiteilige Postkarte aus dem Verlag von Johann Lindenberg zeigt die markante Gestalt der spätrömanischen Dorfkirche und den schlichten Innenraum, damals noch mit Kanzelaltar. Im unteren Teil der Karte hielt Lindenberg einen Abschnitt der Havelstraße fest, deren natürliche Grenze die Kosel bildete, ein Havelnebenarm. Jener Wasserlauf stieß am Kietz, also mittig zwischen Milow und Bützer bis dicht an die Landesstraße 96 heran und war einst ein durchströmter Graben mit reichem Fischbestand. Wer damals am Ufer der Kosel, im Dorfkrug von Familie Ziem (Wilhelm, Lotte und Rudolf) oder später in der Havelterrasse etwa bei Dietrich Gläsmann, verweilte, genoss Kurzweil. Fauna und Flora boten bei einem Glas Bier oder einem Schoppen Wein reichlich Gesprächsstoff. Beim etwas höheren Gebäude links der Dorfstraße handelt es sich übrigens um die damalige Dorfschule. Bis weit in die DDR-Zeit wurden Bützeraner Grundschüler dort unterrichtet. Zuletzt durch den erfahrenen Pädagogen Erdmann Wunsch. Auch Kita und Krippe waren in diesem Gebäude untergebracht und wurden liebevoll betreut.

Ein Sprung zurück zum Geburtstagsgruß: Knapp fünf Wochen bevor Kaiser Wilhelm II. am 2. August 1914 ein Extra-Blatt zur Mobilmachung veröffentlichen ließ, ahnten weder Schreibende noch Empfänger, dass ihnen schwere Zeiten bevor standen. Das Kriegerdenkmal auf dem Friedhof belegt jedoch, dass viele Einwohner nicht zu ihren Familien aus dem Ersten Weltkrieg heimkehrten. Heute ist Bützer weiter ein begehrter Wohnort, in dem sich viele Bürger sozial und kulturell engagieren. Reges privates Baugeschehen zeugt gleichzeitig vom besonderen Reiz, sich in Bützer anzusiedeln.