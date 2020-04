Matthias Henke

Gransee Für Neubau, Umbau und die Sanierung von Gebäuden sowie Straßen oder die Anschaffung von Bänken und Spielgeräten hat die Stadt Gransee im vergangenen Jahr insgesamt 28 Aufträge vergeben, wie aus einer Statistik hervorgeht, die den Stadtverordneten zur Kenntnis gegeben wurde.

Die Mehrzahl der Aufträge, nämlich 13, gingen an Unternehmen in Oberhavel Nord. Doch beim Auftragsvolumen ergibt sich ein anderes Bild. Zwar sicherten sich Firmen aus dem übrigen Brandenburg nur neun Aufträge. Hier macht die Summe aber knapp 850 000 Euro der insgesamt vergebenen 1,27 Millionen Euro aus, da es sich zumeist um Großprojekte handelte. Serchs Aufträge über 44 000 Euro gingen an Firmen aus dem restlichen Bundesgebiet. "In allen Fällen erfolgte die Zuschlagserteilung an den Bieter mit dem wirtschaftlichsten Preisangebot", versicherte die Amtsverwaltung.

Die größten Investitionen waren 2019 die Erschließung der Kirchgasse, die als letzte Straße im Altstadt-Sanierungsgebiet in Schuss gebracht wurde (Auftragsvolumen knapp 500 000 Euro), sowie die Um- und Ausbauarbeiten des Gemeindezentrums Seilershof (Auftragsvolumen insgesamt etwa 303 000 Euro). Im Fall der Kirchgasse kam die Hoch- und Tiefbaugesellschaft Wittstock zum Zuge. Die Ausschreibung für das Gemeindezentrum – viele Arbeiten werden erst 2020 erledigt – wurde indes in acht Lose gesplittet, so dass verschiedene, vor allem kleinere einheimische Unternehmen bedacht werden konnten. So etwa die Baufirma Schröder und die Dachdeckerei Lubig aus Fürstenberg, Tischler Horst Heine und Installateur Jens Schulz aus Zehdenick sowie Maler Isensee und Walter und Elektriker Stange aus Gransee.

Finanziell ebenfalls ordentlich ins Kontor schlugen die vorbereitenden Abbrucharbeiten, um Baufreiheit für das geplante Gesundheitszentrum zu bekommen (148 000 Euro, Auftragnehmer Baumec Wittstock) sowie die Wegeinstandsetzung im Stadtwald (97 000 Euro, Kiwi Road Schönefeld).

Die Aufträge, die in das übrige Bundesgebiet vergeben wurden, beschränken sich auf zwei Unternehmen. Das Ingenieurbüro Michael Röben aus Hamburg fungiert für vier Bauprojekte als Sicherheits- und Gesundheitskoordinator: beim Bürogebäude Baustraße 56a, dem Umbau der Rudolf-Breitscheid-Straße 32 im Zuge des Entstehens des Gesundheitszentrums, den damit verbundenen Neubau der Nummer 31 sowie dem Um- und Ausbau des Seilershofer Gemeindezentrums. Außerdem lieferte die Firma Bosch VSR aus dem Taunus vier Bänke für die Stadt.