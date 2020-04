Jürgen Liebezeit

Oranienburg (MOZ) Wegen Einschränkungen aufgrund der Corona-Krise ist der Verkehr in den S-Bahn-Gemeinden erheblich zurückgegangen. Auf der sonst vielbefahrenen Bundesstraße 96 kommt es derzeit selten zu Staus. Weil das aber nicht der Normalfall ist, sind die Verkehrszählungen für das interkommunale Verkehrskonzept in Glienicke, Mühlenbecker Land, Birkenwerder und Hohen Neuendorf eingestellt worden.

Die Daten sollten eigentlich Grundlage für Vorschläge zur Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs sein.

Vertreter der beteiligten Kommunen, die sich zusammen mit den Berliner Bezirken Pankow und Reinickendorf in der Arbeitsgemeinschaft Niederbarnimer Fließlandschaft zusammengeschlossen haben, haben sich Anfang der Woche in Hohen Neuendorf getroffen, um das weitere Vorgehen zu beraten. "Die Verkehrsmessungen haben wir unterbrochen. Sie sind zurzeit nicht sinnvoll", berichtet Glienickes Bauamtsleiter Peter Staamann, der das Projekt für die vier Kommunen federführend begleitet. Nach den Osterferien soll dann – abhängig von den Maßnahmen zu Reduzierung der Verbreitung des Coronavirus – festgelegt werden, wie es weitergeht. "Ich rechne damit, dass wir erst nach den Sommerferien die Verkehrszählungen fortsetzen können", so Staamann. Er will beim Fördermittelgeber vorsorglich eine Verlängerung der Maßnahme beantragen. Das Projekt wird mit 314 000 Euro gefördert.

