Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) 109 Kilometer öffentliche Schmutzwasserkanäle und 95 Pumpwerke sorgen im Westhavelland dafür, dass die Abwässer der Menschen und Unternehmen zwischen Rhinow, Premnitz, Zollchow und Buschow in die Kläranlagen des Wasser- und Abwasserverbands Rathenow (WAV) gelangen. Doch in Zeiten, da Toilettenpapier offensichtlich verknappt ist, gelangen immer mehr Materialien in die Rohre, die diese verstopfen.

"Gäbe es eine Alternative zum berühmten Toilettenpapier, dann wäre es Toilettenpapier", antwortet Christian Kolrep, stellvertretender Leiter für den Bereich Abwasser im Zweckverband, auf die Frage, welche Alternativen den Bürgern bleibt, die in den vergangenen Wochen ständig vor leeren Toilettenpapierregalen in Märkten standen.

Alles über das Coronavirus und seine Folgen für Brandenburg und Berlin in unserem Corona-Blog.

Zirka eine Woche zeitversetzt zu den ersten Meldungen über ausverkauftes Toilettenpapier habe der WAV einen merklichen Anstieg von Abflussstörungen im öffentlichen Schmutzwasserkanalmetz festgestellt. "Es sind zum größten Teil Feuchttücher, Küchenrollen und Hygieneartikel, aber auch Textilien, die absolut nichts in der Kanalisation zu suchen haben, dadurch aber Abflussstörungen bzw. Verstopfungen verursachen", so Kolrep.

Verstopfungen gibt es immer wieder im westhavelländischen Abwassernetz. Verstärkt treten diese, nach Aussagen des WAV, seit Bewerbung von Feuchttüchern auf. "Ein guter Ratgeber für alle die sich unsicher sind, was in die Toilette und Co. eingeleitet werden darf, ist die Abwassersatzung des WAV Rathenow", rät Kolrep. In der Satzung steht, sie ist auf wav-rathenow.de nachzulesen, dass neben verschiedenen Feststoffen auch genau beschriebene flüssige, gasförmige und allerhand weitere Stoffe nichts in den Abwässern zu suchen haben - teils um die Kanäle nicht zu verstopfen, teils auch um Zerstörungen der Leitungen vorzubeugen. Im Paragraphen 5 sind verschiedene Feststoffe aufgeführt die nicht eingeleitet werden dürfen. Dazu zählen etwa Schutt, Asche, Glas, Schlacke, Müll, Sand, Kies, Textilien, grobes Papier und Pappe, Kunststoffe, Kunstharze, Latices, Kieselgur, Kalkhydrat, Zement, Mörtel, Abfälle aus Tierhaltungen, Schlachtabfälle und Abfälle aus nahrungsmittelverarbeitenden Betrieben.

Derweil verursachen Feuchttücher, Küchenrollen und Hygieneartikel die größten Probleme im Abwassernetz und an den Pumpen. "Aber auch Fett, Farbreste und Katzenstreu sind unter den Top Ten. Diese Materialien erzeugen Abrieb und Verstopfungen in Schmutzwasserkanälen, Pumpenausfälle in Schmutzwasserpumpwerken bis hin zu Betriebsstörungen auf den Kläranlagen", erklärt der stellvertretende Abwasser-Chef. "Neu, verschärft durch Covid 19, kommen jetzt auch Textilien und sogar Rückstände von Zeitungspapier bei der Beseitigung von Verstopfungen ans Tageslicht. Durch diesen Einsatz unzulässiger Materialien sehen wir, als Betreiber der öffentlichen Schmutzwasserkanalisation, schon jetzt mit großer Sorge, dass es vermehrt auch im Bereich der privaten Schmutzwasserhausanschlussleitungen zu massiven Verstopfungen kommen kann, die durch den WAV Rathenow nicht behoben werden können."

Wie können sich Menschen, die kein Toilettenpapier haben, behelfen? Leider, so sagt es Kolrep in aller Deutlichkeit, gebe es "kein anderes in seiner Struktur sich schnell auflösendes Material, welches fließ- und pumpfähig ist. Es gibt vom Grundsatz her gesehen keine künstliche Verknappung von Toilettenpapier in Deutschland, vielmehr sollten Hamsterkäufe einzelner, die eine Dynamik in der Bevölkerung ausgelöst haben, unterbunden werden."

Wer Fragen rund um Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung hat, kann sich Rat beim WAV holen. Auf der Internetseite wav-rathenow.de sind die Kontaktmöglichkeiten zum Zweckverband hinterlegt.

