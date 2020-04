Simone Weber

Rathenow Die Popkultur hat sich in den letzten 20 Jahren stark verändert. Heute zählen immer häufiger auch DJs wie David Guetta oder Robin Schulz zu den Stars. Mitunter werden Remixe zu Ohrwürmern und machen ursprüngliche Popsongs erst richtig bekannt. Vor zirka sechs Jahren starteten die heute 22-jährigen Rathenower Jago Bötel und Alexander Kämpfe, zunächst noch solo, ihre DJ-Karrieren.

"Mein Vater war zu DDR-Zeiten selbst DJ. Zu einer Familienfeier habe ich, mit neun Jahren, das erste Mal für die Musik gesorgt", erinnert sich Jago Bötel. "Es ist einfach klasse, wenn die Leute vor der Bühne zu der Musik tanzen, die man auflegt." Nach der Schule absolvierte Jago bei der Sounds Power Event GmbH eine Lehre als Veranstaltungstechniker und organisiert seither viele Großveranstaltungen in der Region mit. Bei Feiern von Freunden lernten er Alexander Kämpfe kennen. Schnell waren sich beide einig geworden, es als DJ-Team zu versuchen.

Als DJ-Team DoPPelhousehälfte legen Jago und Alexander nun seit rund fünf Jahren gemeinsam auf. Zu erleben waren sie etwa 2017 beim Music-Soccer Event des SV Großwudicke, 2018 zur Eröffnung des Rathenower Rideplatzes und 2019 auf dem Uferfest in Premnitz. Ihren ersten großen Auftritt hatten DoPPelhousehälfte 2015 beim "Farbgefühle-Festival" in Berlin, unter anderem zusammen mit "Gestört aber geil". 2017 legten sie, gemeinsam auf einem Festival mit "Alle Farben" und "The Disco Boys" auf. Beim 2019er Finale der BB-Radio-Sommertour im Optikpark gehörte sie neben den DJs YouNotUs, The Disco Boys, DJ Antoine sowie den Sängern Tom Gregory und Xavier Naidoo zum Line-up.

"Wir hören nicht nur elektronische Beats. Es gibt immer noch Bands, wie Coldplay, deren Alben wir uns anhören", so Jago und Alexander, die mit der DJ-Kultur aufwuchsen, die insbesondere durch die Loveparade in Berlin bekannt wurde. "Aber grundsätzlich hat sich die Art und Weise Musik zu hören verändert. So suchen wir uns eher einzelne Tracks von Musikern raus, die wir gern hören."

DoPPelhousehälfte gehören inzwischen zu den bekannteren DJs in der Region. Im Februar veröffentlichten sie ihren ersten selbst produzierten Musiktrack zum Online-Download. Alexander Kämpfe, der bis Herbst 2019 vier Jahre lang bei BB Radio tätig war, und Jago Bötel legen auch solo auf. Seit letztem Jahr ist Jago auch der neue DJ zu den Prunksitzungen des Rathenower Carnevals-Clubs. Gegenwärtig erleben auch DoPPelhousehälfte eine Corona-Durststrecke.